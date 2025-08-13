Заход на глубину

Российские войска в Донецкой народной республике (ДНР) взяли под контроль трассу к северу от Красноармейска (украинское название — Покровск). На соседнем участке фронта ВС РФ обнаружили брешь в обороне противника шириной 2,5–3 км и малыми группами продвинулись вглубь контролируемой ВСУ территории на расстояние до 15 км в направлении населенных пунктов Золотой Колодезь и Веселое. Эти маневры могут существенно дестабилизировать украинскую систему обороны и в конечном счете поспособствовать окончательному переходу под контроль ВС РФ Красноармейска — важнейшего логистического узла ВСУ в Донбассе.

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Утром 12 августа советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил ТАСС, что российская армия «уже перерезала» дорогу между Добропольем и Красноармейском. По его словам, далее военные ВС РФ вышли к поселку Шевченко, обойдя частично занятый населенный пункт Родинское. Дорога Васильковка—Красноармейск к западу от города в районе поселка Котлино тоже заблокирована с января 2025 года, и теперь единственной логистической артерией для ВСУ может остаться трасса Павлоград—Красноармейск. Официальные сводки Минобороны РФ подтверждают, что группировка «Центр» нанесла огневое поражение частям ВСУ в районе пунктов Красный Лиман, Димитров (Мирноград), Родинское и Удачное.

О наступлении ВС РФ в ДНР пишут и западные СМИ. Так, по данным французской газеты Le Figaro, ссылающейся на «европейских аналитиков» и «украинские военные источники», подразделения ВС РФ с 8 по 11 августа продвинулись вдоль узкого коридора восточнее города Доброполье — ключевого логистического узла к северу от Красноармейска. Прорыв угрожает окончательно перерезать дорогу, связывающую Доброполье и Красноармейск с Краматорском, выполняющим функции административного центра подконтрольной Украине части ДНР. В случае успеха маневра ВС РФ могут охватить с фланга пояс укреплений, возведенных ВСУ более года назад в ожидании российского наступления. Параллельно идут бои в районе Красного Лимана, цель которых блокировать северные подступы к Красноармейску, уточняют источники Le Figaro.

Собеседники газеты описывают ситуацию как «довольно хаотичную»: российские военные закрепляются на позициях и наращивают силы. Оперативное командование ВСУ «Днепр», отвечающее за данный участок, заявило, что проникновение небольших российских диверсионных групп за первую линию обороны не означает установления контроля над территорией. При этом командование признало сложность обстановки и то, что бои здесь «сейчас самые интенсивные на фронте».

Новый российский маневр создает для ВСУ как минимум риск срыва логистики на ключевых участках обороны. В случае успешного продвижения российской армии, быстрого и надежного закрепления на занятых рубежах не исключено развитие тактического успеха в ощутимый прорыв в глубину обороны противника. Это вызовет серьезный оперативный кризис, способный привести к потере Доброполья, отрезанию Покровска и Константиновки и выходу ВС РФ к Краматорску.

Красноармейск, где бои идут с начала августа 2024 года, остается важнейшим логистическим узлом для группировки ВСУ в Донбассе. Город расположен на трассе Т-05-42 (она связывает Константиновку, Краматорск и Славянск), которая имеет критическое значение для снабжения войск, переброски подкреплений и эвакуации раненых. Взятие города под контроль перережет последнюю крупную дорогу, связывающую украинские силы в Северодонецко-Славянской агломерации с центрами снабжения. Результатом может стать коллапс всей обороны ВСУ на донецком операционном направлении.

Генштаб ВСУ уже сообщил, что отправил на красноармейское направление подкрепления. Однако для стабилизации фронта и ликвидации прорыва, растянувшего линию соприкосновения на два-три десятка километров, очевидно, потребуются значительные силы. Это, в свою очередь, вынудит командование ВСУ бросить в бой резервы. Если их не хватит, придется снимать войска с других участков, что ослабит оборону и позволит российским войскам развить тактические успехи.

Дмитрий Сотак