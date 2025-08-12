Начальник следствия стал невыездным

Как стало известно “Ъ”, по антикоррупционному иску Генпрокуратуры (ГП) в Челябинской области арестованы абсолютно все активы зампреда законодательного собрания региона миллиардера Константина Струкова и его близких родственников, выступающих основными ответчиками. Под ограничительные меры попало также движимое и недвижимое имущество начальника областного следственного управления (СУ) СКР Алексея Колбасина и двух других ответчиков, способствовавших, по версии надзора, тому, чтобы компании господина Струкова уклонились от возмещения нанесенного природе ущерба в размере 3,9 млрд руб. Всем фигурантам иска запрещено выезжать из страны.

Начальник следственного управления СКР Алексей Колбасин

Изучив исковое заявление первого заместителя генпрокурора России Анатолия Разинкина об обращении в доход государства 3 млрд 939 млн 492 тыс. руб., судья Пластского горсуда Челябинской области Мария Айзверт 30 июля приняла меры по его обеспечению.

В соответствии с ее определением было арестовано все движимое и недвижимое имущество, включая банковские счета, акции, доли и проч., депутата Константина Струкова, его жены Людмилы, дочерей Александры Струковой и Евгении Кузнецовой, а также внучки Ульяны Кузнецовой. Господин Струков, отметим, выступает основным ответчиком по иску ГП.

Под аналогичные обеспечительные меры попали и все активы начальника СУ СКР Алексея Колбасина, а также заместителей руководителей уральских управлений Ростехнадзора и Росприроднадзора Юрия Шувалова и Владислава Потапова.

Судебные приставы должны найти их имущество, в том числе находящееся у третьих лиц, и обеспечить его сохранность.

Самим же ответчикам разрешено пользоваться активами, в том числе машинами и недвижимостью, однако продать их они не могут.

Фигурантам также запрещено выезжать за пределы России, а все попытки с их стороны должна пресекать погранслужба.

Отметим, что данная мера уже принималась в отношении Константина Струкова в рамках первого антикоррупционного иска Генпрокуратуры, по которому у него и дочерей были обращены в доход государства 33 компании, в том числе ПАО ЮГК, находящееся под управлением ООО УК ЮГК. Стоимость активов составила 224 млрд руб. По данным надзора, господин Струков стал их фактическим бенефициаром, используя должностное положение, а бизнесом он занимался, являясь депутатом, что запрещено законом.

Константин Струков

Обращаясь с новым иском, прокуроры указали, что в результате аварии, происшедшей в апреле 2024 года на золотоизвлекательной фабрике «Светлинская» (входит в ПАО ЮГК), река Батуровка и прилегающие к ней сельскохозяйственные земли площадью 330 тыс. кв. м были загрязнены мышьяком. Причиненный природе ущерб составил 3,9 млрд руб., которые предприятие не возместило. По данным надзора, способствовали этому чиновники СКР, Росприроднадзора и Ростехнадзора.

Так, полковник юстиции Колбасин, которого депутат обеспечил за 10 тыс. руб. в месяц меблированной квартирой 120 кв. м в центре Челябинска, как полагают в Генпрокуратуре, не дал ход уголовному делу об экологической катастрофе. Во всяком случае активы причинивших вред арестованы не были. Остальные чиновники также способствовали тому, чтобы господин Струков и его структуры ушли от ответственности, говорится в иске.

Отметим, что в связи с публикациями о претензиях Генпрокуратуры к начальнику регионального следствия в СКР организовали доследственную проверку. Если прокурорский иск будет удовлетворен, а судебное решение вступит в силу, факт совершения коррупционного правонарушения со стороны всех четырех ответчиков можно считать доказанным, что должно повлечь их увольнение со служб и, возможно, даже привлечение к уголовной ответственности.

Ответчики претензии со стороны надзора не комментируют. Известно только, что арест активов обжаловала мать полковника Колбасина, являющаяся совладельцем квартиры в Екатеринбурге, попавшей под обеспечительные меры.

