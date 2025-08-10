Маршрут к Трампу

Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян посетили Вашингтон, где подписали ряд документов, названных «историческими». Главными из них стали парафированное Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами и трехсторонняя Вашингтонская декларация, включающая пункт о проекте транспортного сообщения «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания». Как заявил президент США, достичь мира на Южном Кавказе удалось только благодаря его усилиям, хотя «русские очень старались, но не смогли». В ответ Ильхам Алиев и Никол Пашинян предложили присудить ему Нобелевскую премию мира. Следующей задачей президент США назвал достижение договоренности о мире на Украине в ходе встречи с президентом Путиным на Аляске 15 августа.

Необъявленные визиты Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в США, состоявшиеся в минувшую пятницу, 8 августа, стали днем Южного Кавказа в Вашингтоне.

Торжественная музыка, море улыбок, рукопожатий, комплименты друг другу и обилие церемониальных процедур, включая вручение Ильхаму Алиеву и Николу Пашиняну символических ключей от Белого дома, были призваны подчеркнуть, что в Вашингтоне творится «новая история» одного из ключевых регионов постсоветского пространства.

Ничего подобного в Белом доме не происходило с момента торжественной церемонии подписания в 1993 году в присутствии тогдашнего президента США Билла Клинтона палестино-израильского соглашения («Осло I»), которое было названо «историческим», однако в итоге так и не принесло мира на Ближнем Востоке, обернувшись еще большей эскалацией.

На этот раз в ходе 45-минутной церемонии подписания трехсторонней Вашингтонской декларации глава Белого дома выразил убежденность в том, что под его руководством в армяно-азербайджанском конфликте пройдена точка невозврата.

Пустившись в рассуждения об истории миротворчества на Южном Кавказе, которым, по его словам, «сонный Джо Байден занимался минут 12, но у него ничего не получилось», а также упомянув «русских, которые очень старались», Дональд Трамп выразил убежденность в том, что его приход на Южный Кавказ позволил кардинально изменить ситуацию.

Сидевшего по правую руку от Дональда Трампа Ильхама Алиева рассмешила его шутка про Байдена. Реагируя на нее, президент Алиев не преминул бросить камень в огород бывшего президента Барака Обамы, который стал нобелевским лауреатом в 2009 году. «Кто, если не президент Трамп, заслуживает Нобелевскую премию мира? Я не хочу углубляться в историю некоторых странных решений Нобелевского комитета по награждению того, кто вообще ничего не сделал. Но президент Трамп совершил чудо в течение шести месяцев»,— заявил Ильхам Алиев.

Впрочем, первым заявление о том, что президент Трамп достоин Нобелевской премии мира, до Ильхама Алиева успел сделать боровшийся с волнением и с трудом подбиравший английские слова премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Трамп заслужил Нобелевскую премию. Мы будем это защищать, будем добиваться этого. Это очевидно. Сегодняшнее событие — яркое подтверждение этого»,— заявил Никол Пашинян.

«Я надеюсь, он нас пригласит (на церемонию вручения премии.— “Ъ”)»,— добавил Пашинян под смех собравшихся в зале. После этого взявший слово Ильхам Алиев заявил о том, что он согласен с Николом Пашиняном и предлагает выступить с совместным обращением к Нобелевскому комитету от имени лидеров двух государств, которые находились в состоянии конфликта более 30 лет.

Один из семи пунктов в подписанной в американской столице трехсторонней Вашингтонской декларации предусматривает установление беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджанской Республики и ее Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Армении. «Республика Армения будет сотрудничать с Соединенными Штатами Америки и взаимно определенными третьими сторонами с целью установления рамок для проекта транспортного сообщения "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP) на территории Республики Армения. Мы подтверждаем нашу решимость добросовестно прилагать усилия для достижения этой цели в кратчайшие сроки»,— говорится в Вашингтонской декларации.

Вторым ключевым документом, подписанным в Вашингтоне, стал парафированный главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном текст Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. В связи с этим стороны признали «необходимость продолжения дополнительных мероприятий для подписания и окончательной ратификации соглашения».

Впрочем, в ходе визита в Вашингтон Ильхам Алиев дал понять, что парафированный документ не означает, что Баку снимает свои требования о внесении изменений в конституцию Армении, без которых мирный договор не может быть подписан.

«Я не могу сказать, когда в конституцию Армении будут внесены изменения, так как это внутреннее дело этой страны. Но чем раньше это произойдет, тем лучше, и в конституции Армении будут устранены претензии к азербайджанским землям. Подписание текста мирного соглашения в США дает основания полагать, что это событие состоится, в противном случае это будет неуважением к США»,— заметил Ильхам Алиев.

Еще одним итогом встреч и переговоров в Вашингтоне стало завершение продолжавшегося более 30 лет этапа американо-азербайджанского «холодного мира». Это произошло после того, как в присутствии президента Алиева Дональд Трамп подписал в Овальном кабинете документ об отмене 907-й поправки к акту «О поддержке свободы». Напомним, что 907-я поправка была принята в октябре 1992 года и предусматривала введение американских санкций против Азербайджана.

Комментируя символический жест Трампа, президент Алиев заявил: «907-я поправка носила политический характер, и ее отмена показывает, что этой несправедливости больше нет».

Президенты Трамп и Алиев также подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий создание стратегической рабочей группы для подготовки Хартии стратегического партнерства между Азербайджаном и США.

Пребывавшие в приподнятом настроении лидеры даже похвалили подписи друг друга. «У вас очень интересная подпись»,— сделал комплимент Ильхаму Алиеву Дональд Трамп.

«А у вас очень красивая»,— парировал Алиев.

Комментируя переговоры в Вашингтоне, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: «Российская Федерация заинтересована в формировании на Южном Кавказе зоны стабильности и процветания. Одно из важнейших условий — всеобъемлющая нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией, основанная на учете интересов народов обеих стран. Последовательно поддерживаем все усилия, способствующие достижению данной ключевой для региональной безопасности цели. В связи с этим встреча лидеров южнокавказских республик в Вашингтоне при посредничестве американской стороны заслуживает положительной оценки».

«Уместно напомнить, что нынешний этап армяно-азербайджанской нормализации стартовал при непосредственном содействии и центральной роли России принятием трехстороннего заявления на высшем уровне от 9 ноября 2020 года о прекращении огня и всех боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. В регионе был дислоцирован российский миротворческий контингент, внесший незаменимый вклад в стабилизацию обстановки»,— добавила Мария Захарова.

Резким диссонансом на фоне победных реляций в Вашингтоне стало заявление старшего советника верховного лидера Исламской Республики Али Акбара Велаяти о том, что Тегеран помешает созданию транспортного коридора США на Кавказе, причем вне зависимости от того, присоединится ли к этому проекту Москва. Отвечая на вопрос о соглашении, предусматривающем 99-летнюю аренду для США этого коридора на территории Армении вдоль границы с Ираном, в интервью изданию Tansim Велаяти заявил, что «этот путь превратится не в путь, принадлежащий Дональду Трампу, а в кладбище для его наемников». «Кавказ — один из самых чувствительных регионов мира, и Иран всегда выступал против создания коридора, поскольку он изменил бы геополитический ландшафт, раздвинул границы и мог бы привести к расчленению Армении»,— предупредил советник духовного лидера Ирана.

