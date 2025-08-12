Росту экосбора дают зеленый свет

Минприроды предложило резко увеличить ставки экологического сбора для облагаемых им групп товаров и упаковки. Повышение ведомство объясняет необходимостью довести ставки до экономически обоснованного уровня, а также желанием стимулировать бизнес к самостоятельной утилизации отходов и строительству соответствующих мощностей. В компании «Российский экологический оператор» считают, что общий рост цен для потребителей в результате повышения сбора не превысит 0,3%. Для продовольственной продукции из-за высокой доли упаковки в ее себестоимости он может составить до 0,7%, для чистящих и моющих средств — 1,1%, для бытовой техники — 1,2%.

Минприроды подготовило проект постановления правительства (есть у “Ъ”) о новых базовых ставках экологического сбора и о коэффициентах к ним (последние учитывают сложность извлечения отходов для дальнейшей утилизации, наличие такой технологической возможности и востребованность вторичного сырья на рынке).

Поясним, что в соответствии с действующей системой расширенной ответственности производителей компании, выпускающие товары и упаковку (а также их импортеры), обязаны утилизировать образующиеся в процессе деятельности отходы. Делать это можно как самостоятельно, так и с привлечением компаний-утилизаторов. Если же этого не происходит, предприниматели должны платить экологический сбор, являющийся де-факто мерой принуждения к утилизации. В 2025 году общая сумма экосбора составила 19,2 млрд руб. (уплачивается за предыдущий период, см. “Ъ” от 15 мая).

Действующие ставки экосбора были утверждены правительством в 2024 году сразу на три года — 2025–2027-й. Но теперь Минприроды предлагает на 2026 год установить их в ином размере, а далее пересматривать ежегодно не позднее 1 сентября.

Согласно проекту, ставки предлагается повысить для всех 52 групп товаров и упаковки.

Относительно размеров, установленных на 2026 год действующим постановлением, они повышаются в среднем на 50–80%.

Наименьший рост затронет производителей и импортеров шин, покрышек и резиновых изделий (с 11 135 до 11 766 руб. за тонну отходов, плюс 6%), наибольший — пластмассовой упаковки на основе бумаги (с 2953 до 32 054 руб., в 11 раз).

Таким образом, в случае принятия документа в предложенном правительству виде повышение окажется более жестким, чем ожидалось ранее,— в начале лета Минприроды хотело повысить базовые ставки экосбора для 35 видов упаковки в 2,1–11,7 раза относительно 2025 года (см. “Ъ” от 5 июня). Участники рынка называли столь резкое повышение неоправданным и предсказывали ускорение роста цен на товары (см. “Ъ” от 30 июля).

В компании «Российский экологический оператор» “Ъ” сообщили, что повышение цен по всей потребительской корзине товаров из-за изменений не превысит 0,3%. Наибольшее влияние роста сбора ожидается в сегменте продовольственной продукции (плюс 0,54%) — из-за высокой доли упаковки в себестоимости. К примеру, цены на масло и жиры, сахар, яйца и хлебобулочные изделия могут вырасти на 0,4–0,7% (в зависимости от упаковочной нагрузки и логистики). В непродовольственном сегменте рост цен в среднем оценивается на уровне 0,28%, однако в отдельных товарных группах он может быть и выше. Например, в категории бытовой техники и электротоваров влияние повышения экосбора может составить до 1,2%, в сегменте чистящих и моющих средств — до 1,1%.

В Минприроды отмечают, что повышение призвано сделать ставки экосбора экономически обоснованными,— они определены по методике, утвержденной правительством в конце 2023 года, в расчет взяты средние затраты на сбор и накопление отходов, на их транспортировку, обработку и утилизацию.

Глава аналитического агентства целлюлозно-бумажной промышленности «Центр системных решений» Денис Кондратьев называет политику регулятора «абсолютно правильной».

«Действующие ставки не стимулируют развивать переработку и строительство утилизационных мощностей — инвесторам крайне невыгодно приходить в отрасль»,— говорит эксперт. «Ставка экосбора, соответствующая реальной стоимости переработки, даст импульс отрасли по утилизации, повысит спрос на вторсырье и запустит создание новых мощностей»,— соглашается замгендиректора группы компаний «Эколайн» Елена Вишнякова.

В свою очередь, член комитета по промышленности и торговле Госдумы Мария Василькова отмечает, что при всей важности развития утилизации в РФ к этой теме нужен сбалансированный подход. По ее подсчетам, в случае принятия предложенного Минприроды постановления по итогам следующего года сумма экосбора может увеличиться в десять раз — новые расходы лягут на плечи промышленников. По словам депутата, есть высокий риск того, что не все предприятия справятся с такими суммами платежей, и это, в свою очередь, может привести к сокращению налоговых поступлений.

