Wildberries подъезжает к Истре

Перешедший государству складской девелопер Raven Russia уже с новыми управляющими смог найти крупного арендатора для своего логопарка «Истра» на северо-западе Подмосковья. Wildberries & Russ займет временно 30 тыс. кв. м в этом объекте, а ежегодные платежи его владельцу составят оценочно 330–405 млн руб. Маркетплейс арендует площади у этого девелопера и других компаний до завершения строительства своих складских комплексов на 2,2 млн кв. м.

Фото: Raven Russia

Фото: Raven Russia

О том, что Wildberries & Russ арендовала 30 тыс. кв. м в подмосковном логопарке «Истра» недалеко от Новорижского шоссе, сообщили три источника “Ъ” на рынке недвижимости. В пресс-службе Wildberries & Russ пояснили “Ъ”, что складские площади на северо-западе Москвы понадобились маркетплейсу для обслуживания продавцов в этом регионе: близкое расположение сортировочного центра позволяет сократить расходы на логистику. В Raven Russia (собственник логопарка) не ответили на запрос “Ъ”.

Raven Russia основана британскими бизнесменами Антоном Билтоном и Глином Хиршем в 2005 году для инвестиций в российский рынок. Сейчас в портфеле компании находится 1,9 млн кв. м складской недвижимости в РФ. В начале 2025 года активы Raven Russia по иску Генпрокуратуры были обращены в доход государства. В рамках разбирательства суд пришел к выводу, что логопарки компании незаконно находились под контролем иностранных резидентов (см. “Ъ” от 2 февраля).

Гендиректором и единственным владельцем маркетплейса Wildberries с апреля 2025 года является Татьяна Ким. По собственным данным, чистая прибыль объединенной Wildberries & Russ в 2024 году составила 104 млрд руб., что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Оборот компании за тот же период вырос почти вдвое год к году, до 4,1 трлн руб.

По подсчетам сооснователя консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International Виктора Заглумина, ежегодные арендные выплаты составят 330–360 млн руб., по данным руководителя департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгения Бумагина — 405 млн руб.

Аренда такого значительного объема площадей может быть временным решением, пока собственные склады маркетплейса находятся в процессе строительства, считает партнер консалтинговой компании NF Group Константин Фомиченко. Ранее «Ведомости» со ссылкой на представителя Wildberries & Russ сообщали, что объединенная компания намерена построить для своих нужд логопарки общей площадью 2,2 млн кв. м. По данным господина Бумагина, сейчас Wildberries & Russ в целом по России занимает около 3,5 млн кв. м складской недвижимости.

В то же время активность других крупных маркетплейсов на складском рынке заметно сократилась: по итогам первой половины 2025 года объем спроса на логопарки со стороны маркетплейсов сократился в пять раз год к году, до 241 тыс. кв. м, подсчитал директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко. Их доля в общем объеме сделок за этот же период сократилась на 29 п. п., до 40%, добавляет Константин Фомиченко.

Так, Ozon в предыдущие годы уже занял необходимый объем складской недвижимости и теперь концентрируется на оптимизации существующих объектов, отмечает Виктор Заглумин. «Яндекс Маркет» наращивает свои складские мощности через партнерства, привлекая сторонних логистических операторов, говорит управляющий директор 3PL-оператора NC Logistic Гарольд Власов.

При этом Wildberries & Russ только с начала 2025 года арендовала уже около 170 тыс. кв. м складской недвижимости, занимая самую большую долю в общем объеме поглощения. Так, следует из данных исследования Ricci, в нынешнем году маркетплейс заключил сделку по аренде 52 тыс. кв. м в логопарке «Холмогоры» и 47,9 тыс. кв. м в «RBNA Парк M-4».

София Мешкова