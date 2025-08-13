Электоральный полк

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 13 августа отчиталась о количестве участников специальной военной операции (СВО), которые баллотируются на сентябрьских выборах. По данным комиссии, принять участие в кампании решили более 1,6 тыс. ветеранов, из которых почти 1,4 тыс. (87%) уже прошли регистрацию. Больше всего (в процентном выражении) кандидатов с боевым опытом предсказуемо оказалось на выборах в органы местного самоуправления, меньше всего — на выборах губернаторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Около 1400 участников СВО получили в этом году возможность не только избирать, но и быть избранными

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС Около 1400 участников СВО получили в этом году возможность не только избирать, но и быть избранными

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Из 95 зарегистрированных кандидатов в главы 20 субъектов РФ ветеранами СВО являются двое (2%). Первый — врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов («Единая Россия», ЕР), который с 2016 года работал мэром Краснодара, в 2021-м избрался в Госдуму, а осенью 2022-го ушел на фронт, где стал командиром подразделения аэроразведки БАРС «Каскад» и получил орден Мужества. Весной 2024 года господин Первышов попал в первый поток президентской кадровой программы «Время героев». 15 июня прошлого года во время встречи с участниками этой программы Владимир Путин пообещал сделать ему «предложение» и уже 4 ноября назначил политика врио тамбовского губернатора.

Второй ветеран куда менее известен. По данным “Ъ”, это заместитель председателя партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев, который претендует на пост главы Коми. За последние пять лет он участвовал в выборах более десяти раз: баллотировался в горсовет Сыктывкара, Госсовет (парламент) Коми, заксобрание Челябинской области, Госдуму и так далее. В прошлом году господин Соловьев стал кандидатом в губернаторы сразу двух субъектов — Челябинской и Самарской областей, сумев, таким образом, дважды преодолеть муниципальный фильтр. Когда зампред «Зеленой альтернативы» получил статус участника СВО, выяснить не удалось: в партии не ответили на звонки “Ъ”.

На выборах в заксобрания 11 регионов из 5,1 тыс. зарегистрированных кандидатов ветеранами спецоперации являются 183 (3,5%).

Еще четверо участников СВО баллотируются в рамках дополнительных кампаний (они проводятся, если где-то освобождается мажоритарный мандат). При этом активность бойцов сильно различается в зависимости от региона. Например, в заксобрание Новосибирской области (76 мест) намерены попасть 24 участника СВО, а в заксобрание Ямало-Ненецкого автономного округа (22 места) — всего 1, начальник караула управления охраны «Газпрома» в Новом Уренгое и депутат гордумы Ноябрьска Игорь Пронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Различаются ветераны и по пройденному боевому пути. Так, в общую часть списка кандидатов ЕР в Госсовет Коми входит Герой России и участник «Времени героев» Станислав Кочев. Лейтенант отличился летом 2023 года во время отражения атак ВСУ в районе Работино (Запорожская область). Еще один обладатель «Золотой Звезды» подполковник Андрей Дьяченко входит в первую тройку списка кандидатов ЕР в Воронежскую облдуму. В свою очередь, «Новые люди» выдвинули в Новосибирское заксобрание политолога Игоря Украинцева, который отправился на фронт после года в СИЗО по обвинению в получении особо крупной взятки.

Интересно, что в прошлом году ЦИК не приводил статистику о ветеранах СВО на выборах. Тогда “Ъ” опирался на данные, полученные от политических партий. ЕР, в частности, заявляла, что выдвинула 380 бойцов, «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) — 50, КПРФ — 40, ЛДПР — 25. Информации о выдвиженцах от «Новых людей» в 2024 году не поступало.

На этот раз самый заметный рывок совершили единороссы: по данным секретаря генсовета ЕР Владимира Якушева, партия выдвинула 951 ветерана. Эсеры отправили на выборы «более 100» кандидатов с боевым опытом, заявили “Ъ” в пресс-службе партии. От ЛДПР баллотируются 89 участников СВО, рассказала “Ъ” замглавы центрального аппарата Элеонора Кавшар. Наконец, КПРФ выдвинула «порядка 50» ветеранов, сообщил “Ъ” первый зампред ЦК партии Юрий Афонин. В пресс-службе «Новых людей» заявили, что тоже выдвинули ветеранов СВО на выборы регионального и муниципального уровней, однако конкретных цифр не назвали.

Андрей Прах, Григорий Лейба, Анастасия Корня; корсеть “Ъ”