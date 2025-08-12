Совладелец ритейлера раскрыл себя сам

Один из основателей бренда соусов «Махеевъ» Вадим Махеев стал владельцем 45,5% сети дискаунтеров «Находка», развивающейся в основном в Поволжье. Эту долю эксперты оценивают максимум в 7 млрд руб. Однако бизнесмен вряд ли выплатит эту сумму. По разным данным, неофициально его структуры контролировали «Находку» с момента ее основания. Как считают эксперты, господин Махеев решил раскрыть долю владения этими дискаунтерами, поскольку, вероятно, решились проблемы с долгами другого его бизнеса в ритейле — сетью «Эссен».

Как обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ, 7 августа 2025 года Вадим Махеев — соучредитель АО «Эссен Продакшн АГ», выпускающего соусы под брендом «Махеевъ» и кондитерские изделия фабрики ESSEN,— получил 45,5% в ООО «Табыш». Это юрлицо управляет сетью дискаунтеров «Находка», основанной в Татарстане. До этого аналогичная доля принадлежала Надежде Ереминой, остальные 54,5% по-прежнему у Екатерины Капустиной, следует из данных СПАРК. В сети «Находка» и «Эссен Продакшн АГ» на запрос “Ъ” не ответили. Связаться с госпожой Ереминой не удалось.

Основанная в 2015 году «Находка» развивает более 370 дискаунтеров в 11 регионах РФ, в основном в Поволжье. По данным на март 2025 года, сеть входит в топ-50 продуктовых ритейлеров страны, по версии Infoline на март 2025 года. По данным СПАРК, в 2024 году выручка ООО «Табыш» — операционного юрлица ритейлера — увеличилась на 26,1% год к году, до 66,1 млрд руб., в то же время чистая прибыль снизилась на 21,4%, до 139 млн руб.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает перешедшую Вадиму Махееву долю в 45,5% в 6–7 млрд руб. Другой собеседник “Ъ” среди инвестбанкиров считает, что эта доля не может стоить больше 4,2 млрд руб., учитывая кредиторскую задолженность ООО «Табыш» по итогам 2024 года в 17 млрд руб., дебиторскую — в 980 млн руб. Однако, убежден источник “Ъ” среди ритейлеров, знакомый с ситуацией в сети «Находка», господин Махеев вряд ли заплатил за полученную долю.

О том, что структуры Вадима Махеева стояли у истоков создания «Находки», неоднократно сообщала региональная пресса. Косвенным доказательством стало то, что большую часть торговых площадей компания получила в основном в 2019 году от сети продуктовых магазинов «Эссен», которую ранее в Поволжье господин Махеев развивал с другим совладельцем АО «Эссен Продакшн АГ» Леонидом Барышевым. Передать недвижимость магазинов «Эссен» бизнес-партнеры были вынуждены из-за финансовых сложностей, вызванных в том числе не особо удачной экспансией сети в Чувашии, Удмуртии, Марий Эл, Башкирии.

Не дожидаясь усугубления ситуации, господа Махеев и Барышев передали свои доли в ООО «Оптовик», операционном юрлице сети «Эссен», третьим лицам, сообщало ранее издание «Бизнес-online». «Публичной сделки не было, фактически произошла скрытая реструктуризация — переход прав аренды и собственности торговых площадей другим юрлицам»,— говорит источник “Ъ” из числа инвестбанкиров.

Однако это не спасло Вадима Махеева и Леонида Барышева от ареста в мае 2021 года имущества на общую сумму около 1,5 млрд руб., обеспечительные меры сохраняются до сих пор, обнаружил “Ъ” в материалах Арбитражного суда Татарстана. Этому предшествовала процедура банкротства сети магазинов «Эссен», инициированная в 2020 году большим пулом дистрибуторов, которым задолжал ритейлер. Процесс завершился подписанием мирового соглашения между кредиторами и должником.

При этом несколько кредиторов сети «Эссен» остались недовольны соглашением, настаивая в кассационной инстанции, что основное имущество розничной компании, включая объекты недвижимости и участки земли под ними, до банкротства было выведено из баланса и оказалось у другой компании, сообщал ТАСС в декабре 2021 года. По многим делам, где ответчиками выступают структуры ритейлера «Эссен», сроки исковой давности прошли, говорит собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией. По этой причине, отмечает он, Вадим Махеев официально вошел в капитал сети дискаунтеров «Находка».

Алина Мигачёва