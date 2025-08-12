ОПЕК увеличила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году

По оценкам ОПЕК, мировой спрос на нефть вырастет на 1,4 млн баррелей в сутки в 2026 году. Таким образом, потребление увеличится на 100 тыс. б/с по сравнению с прогнозом прошлого месяца, следует из отчета организации.

Корректировка связана с улучшением ожиданий по экономическому росту в странах Европы, Америки, Ближнего Востока и Африки. Основное увеличение спроса придется на Индию. В абсолютном значении спрос на топливо составит 107 млн б/с в следующем году.

Оценку мирового спроса на нефть в 2025 году ОПЕК сохранила на уровне прошлого месяца (1,3 млн б/с в годовом исчислении). В абсолютном значении в текущем году он достигнет 105 млн б/с.

Международное энергетическое агентство прогнозирует рост спроса на нефть на 704 тыс. б/с в 2025-м относительно прошлого года. Это самый низкий показатель с 2009 года (за исключением ковидного 2020-го). Агентство ожидает, что общий спрос на нефть в этом году составит 104 млн б/с.

