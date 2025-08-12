Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Бывший зампред ВТБ Георгий Горшков возглавил «Вайлдберриз банк»

Совет директоров «Вайлдберриз банка» назначил Георгия Горшкова на должность председателя правления банка. До мая 2025 года он курировал розничный бизнес ВТБ (MOEX: VTBR) на позиции зампреда правления.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Решение принято для укрепления кадрового состава с учетом планов по росту бизнеса Вайлдберриз Банка, расширения продуктовой линейки и улучшения клиентского опыта. При этом важный приоритет – поддержание стабильной работы и быстрого развития»,— сообщила пресс-служба РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ).

В РВБ уточнили, что основными задачами господина Горшкова станут определение долгосрочной стратегии «Вайлдберриз банка», поиск новых ниш бизнеса и развитие финтех-сервисов.

Как писал «Ъ», 14 июля Георгий Горшков стал руководителем финтех-направления РВБ. Опрошенные эксперты говорили, что назначение господина Горшкова на должность председателя правления «Вайлдберриз банка» станет явным сигналом, что Wildberries серьезно намерен развивать банковское направление.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Вайлдберриз" пошла ва-банк».

