Опрошенные социологами россияне не ждут прорывов от саммита на Аляске

40% опрошенных россиян полагают, что запланированные на 15 августа переговоры президентов России и США на Аляске — это только первый шаг в рамках урегулирования украинского конфликта. Такие данные (есть у «Ъ») приводит компания ИНСОМАР, ссылаясь на результаты собственного всероссийского опроса, проведенного 12–14 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Подавляющее большинство респондентов (87%) осведомлены о предстоящем саммите (впервые узнали о событии от социологов только 13% респондентов). Договоренностей о решениях, «которые позволят урегулировать конфликт на Украине и остановить его», от встречи ждут 20% опрошенных. В том, что «никаких договоренностей не будет достигнуто» и «переговоры зайдут в тупик», уверена четверть респондентов, а 2% даже полагают, что саммит просто не состоится.

На вопрос о том, будет ли по итогам переговоров на Аляске ситуация «лучше или хуже, чем сейчас», чуть больше трети опрошенных (34%) ответили, что ситуация улучшится. В том, что она станет хуже, уверены 5% респондентов, а никаких изменений не ждут 45% участников опроса.

Григорий Лейба