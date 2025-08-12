Биржевая цена бензина Аи-95 вновь побила рекорд

Стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже достигла 80,51 тыс. руб. за тонну (+0,44%), что стало новым ценовым максимумом. Предыдущий рекорд был достигнут 8 августа.

Биржевая цена на бензин Аи-92 за выросла на 1,58%, до 70,484 тыс. руб. за тонну. Рекорд стоимости этой марки топлива установлен в сентябре 2023 года — 70,508 тыс. руб. за тонну. Летнее дизельное топливо подорожало на 0,45%, до 59,256 тыс. руб. за тонну.

Авиакеросин в это же время подешевел на 0,08%, до 71,086 тыс. руб. за тонну. Стоимость мазута снизилась до 22,289 тыс. руб. за тонну (-1,22%), сжиженных углеводородных газов — до 17,153 тыс. руб. за тонну (-7,7%).

О причинах подорожания бензина — в материале «Ъ» «Бензин не остывает».