Сто дней одного канцлера

К первому рубежу своего срока — 100 дням в кресле канцлера ФРГ — Фридрих Мерц подошел в не лучшей форме: его личный рейтинг крайне низок, а самая популярная партия в стране — оппозиционная «Альтернатива для Германии» (АдГ). Возглавляемую им коалицию раздирают дрязги, а кабинет министров обвиняют в отсутствии политического опыта. Единственная заслуга, которую Мерц может себе приписать,— активная внешняя политика, однако и в ней критики находят слабые места.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Фридрих Мерц войдет в историю не только как канцлер, избранный со второй попытки, но и как, вероятно, самый непопулярный лидер ФРГ по итогам 100 дней у власти. Опрос общественного мнения ARD Deutschlandtrend показывает, что канцлером довольны лишь 32% населения.

Его предшественник Олаф Шольц по итогам своих первых 100 дней заручился поддержкой 56% немцев, а Ангела Меркель в рамках первого срока в 2006 году набрала 74%.

Что еще хуже, правящий блок из христианских и социальных демократов (ХДС/ХСС) перестал быть самой популярной политической силой в стране, уступив правопопулистской «Альтернативе для Германии». Ее рейтинг, по данным Forsa, сейчас достиг 26%, а ХДС/ХСС — упал до 24%. Аналогичная ситуация уже наблюдалась весной как ответ на промедление с формированием правящей коалиции с социал-демократами (СДПГ), теперь же это реакция на другие промахи.

В немецких СМИ к ним отнеслись довольно критично, указав на несколько основных факторов неудач правительства.

Среди них — отсутствие опыта политического руководства у Мерца и многих ставленников канцлера, которых он ввел в свой кабинет министров, расхождение предвыборных обещаний с действиями и, наконец, публичные распри в правящей коалиции.

Мерцу лично приписывают отказ от образа консерватора и реформатора в угоду своим интересам, впрочем, как и отказ от предвыборных обещаний. Политик заявлял, что не допустит роста правых сил (при этом АдГ обошла его блок в опросах общественного мнения), не изменит фискальную политику (хотя именно это он и сделал силами старого состава Бундестага, даже не вступив в должность) и уменьшит расходы на электроэнергию (в итоге поблажки предусмотрены лишь для бизнеса). Наконец, из-за проблем с собственной номинацией канцлер прибегнул к помощи непримиримых идеологических противников в лице партии левых, а для снятия ограничений на расходы на оборону обратился к «зеленым», которых нещадно критиковал, будучи в оппозиции.

Близкий соратник Мерца и глава парламентской фракции в Бундестаге Йенс Шпан сначала оказался в центре коррупционного скандала с закупкой медицинских масок во время пандемии коронавируса, а потом сам спровоцировал публичный раскол с младшим партнером по коалиции. Часть депутатов отказалась поддержать кандидатуру социал-демократов на должность в Конституционный суд, что в итоге стало достоянием общественности.

ХДС/ХСС и СДПГ не смогли достичь компромисса, спорный кандидат отозвал свою заявку из-за распространившегося в СМИ негатива, а Бундестаг ушел на летние каникулы без какого-либо решения. Сопредседатель СДПГ и министр труда Бербель Бас уже указала, что доверие к правящему блоку подорвано и восстановить его может лишь новое соглашение между членами коалиции. Этот вопрос внесут в повестку следующего заседания коалиционного комитета, запланированного на сентябрь.

Единственным активом, который Мерц может записать на свой счет, помимо ужесточения подходов к миграции, является его международная деятельность.

За первые 100 дней у власти лидер христианских демократов уже посетил девять стран — гораздо больше, чем его предшественники. Не зря в немецкой прессе Мерца окрестили «канцлером иностранных дел». Он, как и обещал, вывел Германию в авангард европейских стран, поддерживающих Украину (даже в свой «юбилейный день» он возглавил онлайн-переговоры европейцев с Дональдом Трампом), и провозгласил цель сформировать самую мощную сухопутную армию Европы.

Но и здесь его усилия встречают критикой: канцлера обвиняют в желании решать все вопросы в узком кругу союзников в лице Франции и Великобритании и иногда Польши, а также в корректировке курса в зависимости от колебаний настроения американского президента. Шуму наделало и его заявление о частичной приостановке поставок вооружений Израилю, которое в итоге пришлось дополнительно разъяснять немецким гражданам и партнерам.

Но несмотря на турбулентность и неудачи, правительство Мерца далеко от распада: в нынешних условиях любые новые варианты конфигурации правящей коалиции кажутся как гражданам, так и самим политикам более пугающими, чем пока неслаженный и неумелый кабинет канцлера.

Вероника Вишнякова