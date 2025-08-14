Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Трамп оценил в 25% вероятность неудачного завершения встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп предположил, что вероятность неудачного завершения его встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске оценивается в 25%. В случае успешного итога он пообещал созвониться с президентом Украины Владимиром Зеленским и договориться о встрече по украинскому урегулированию.

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Эта встреча является началом второй встречи, но существует 25-процентная вероятность того, что эта встреча не будет успешной»,— сказал Дональд Трамп в эфире Fox News (цитата по AFP).

«Я не собираюсь вести переговоры о соглашении, позволю им (России и Украине.— ''Ъ''.) самим договориться о сделке. Так что мы позвоним президенту Зеленскому, если встреча будет удачной. Если она будет неудачной, то я никому не буду звонить. Я поеду домой»,— подчеркнул американский президент.

Переговоры Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Как сообщал Кремль, центральной темой их встречи станет урегулирование конфликта на Украине. Американский лидер говорил, что надеется добиться прекращения огня на Украине.Он также предупреждал, что Россию ждут «серьезные последствия» в случае, если Владимир Путин не согласится завершить боевые действия.

Лусине Баласян

Все встречи Владимира Путина и Дональда Трампа

Первая официальная встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошла 7 июля 2017 года в Гамбурге на саммите G20. Президент РФ заявил, что для решения «острых вопросов такие переговоры необходимы». Вместо запланированных 45 минут встреча продлилась 2 часа 15 минут, Дональд Трамп назвал ее «потрясающей»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

10-11 ноября 2017 года на саммите АТЭС в городе Дананг (Вьетнам) президенты трижды смогли побеседовать «на ногах»

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Во Вьетнаме они выступили с совместным заявлением о борьбе с терроризмом в Сирии

Фото: Jorge Silva / Reuters

Дональд Трамп позже назвал встречу на саммите АТЭС «хорошей»

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

В третий раз президенты встретились 16 июля 2018 года в Хельсинки. Более двух часов они общались один на один, а затем — в расширенном составе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Позже Владимир Путин и Дональд Трамп заявили, что обсуждали в Хельсинки ситуацию на Украине, выход США из ядерной сделки с Ираном и газопровод «Северный поток-2»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин подарил коллеге официальный мяч ЧМ-2018

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

11 ноября 2018 года на мероприятиях в Париже, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе рабочего завтрака участвовали в общей дискуссии, а также договорились встретиться в Буэнос-Айресе на саммите «Группы двадцати»

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Встреча в Буэнос-Айресе должна была состояться в том же месяце, но 29 ноября 2018 года Дональд Трамп отменил ее, объяснив это тем, что задержанные Россией в Черном море украинские моряки до сих пор не возвращены Украине (за несколько дней до этого в Керченском проливе спецслужбы РФ задержали три украинских судна с 24 моряками). Несмотря на это, президенты смогли провести короткую беседу во время ужина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Последняя на данный момент встреча прошла 28 июня 2019 года на саммите G20 в Осаке (Япония), она продлилась больше часа. Владимир Путин и Дональд Трамп согласились, что улучшение отношений между Россией и США — в интересах мирового сообщества. Среди тем встречи были Иран, Украина, Сирия и Венесуэла

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

