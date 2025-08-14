Трамп оценил в 25% вероятность неудачного завершения встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп предположил, что вероятность неудачного завершения его встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске оценивается в 25%. В случае успешного итога он пообещал созвониться с президентом Украины Владимиром Зеленским и договориться о встрече по украинскому урегулированию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Эта встреча является началом второй встречи, но существует 25-процентная вероятность того, что эта встреча не будет успешной»,— сказал Дональд Трамп в эфире Fox News (цитата по AFP).

«Я не собираюсь вести переговоры о соглашении, позволю им (России и Украине.— ''Ъ''.) самим договориться о сделке. Так что мы позвоним президенту Зеленскому, если встреча будет удачной. Если она будет неудачной, то я никому не буду звонить. Я поеду домой»,— подчеркнул американский президент.

Переговоры Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Как сообщал Кремль, центральной темой их встречи станет урегулирование конфликта на Украине. Американский лидер говорил, что надеется добиться прекращения огня на Украине.Он также предупреждал, что Россию ждут «серьезные последствия» в случае, если Владимир Путин не согласится завершить боевые действия.

Лусине Баласян