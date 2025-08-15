Самокаты выкатываются из аварий

Количество ДТП с участием электросамокатов в Москве с начала года сократилось более чем на 50%. Такие данные обнародовала столичная Госавтоинспекция. На динамику повлиял усиленный контроль за нарушителями и расширение парка камер, которые следят за электросамокатчиками. Некоторые водители, стремясь избежать ответственности, заклеивают, замазывают или снимают номера с устройств. Однако операторы проката утверждают, что это делать бессмысленно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Испорченные номера не мешают операторам контролировать передвижение электросамокатчиков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Испорченные номера не мешают операторам контролировать передвижение электросамокатчиков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Столичное управление ГИБДД в четверг, 14 августа, опубликовало статистику аварийности с участием СИМ (средства индивидуальной мобильности: электросамокаты, моноколеса и др.). За семь месяцев 2025 года в Москве зарегистрировано 442 таких ДТП — и это на 54,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В этих авариях погибли три человека (снижение на 70%) и 462 получили ранения (также снижение на 55,1%).

Департамент транспорта Москвы считает, что аварийность удалось снизить за счет «беспрецедентных мер безопасности» — в том числе благодаря требованию получить доступ к аренде через систему Mos ID. Это позволило заблокировать уже 32 тыс. аккаунтов, которые не прошли проверку по возрасту. «Помимо этого, сотрудники ГИБДД штрафуют нарушителей и разъясняют им правила аккуратного вождения,— сообщили “Ъ” в дептрансе.— Камеры Центра организации дорожного движения при помощи искусственного интеллекта фиксируют нарушения. После чего вся необходимая информация передается операторам проката».

«Москва является примером успешной интеграции самокатов в ежедневную жизнь города,— заявили “Ъ” в Whoosh.— Город создает велополосы и велодорожки, улучшая таким образом возможности для разведения потоков и комфортного размещения самокатов». «На позитивный тренд влияют меры безопасности, которые сервисы внедряют самостоятельно и в кооперации с органами власти»,— подтверждают в «МТС Юрент». В качестве примера «кооперации» компания приводит номера на электросамокатах, совместные с полицией рейды против нарушителей, а также введение рейтинга пользователей, на основании которого самым злостным нарушителям принудительно ограничивается скоростной режим.

Между тем многие пользователи кикшеринга пытаются избежать слежки по камерам, чтобы уйти от ответственности за езду вдвоем и другие нарушения. Как обратил внимание “Ъ”, этим летом в Москве часто встречаются электросамокаты с поврежденными или отломанными рамками для номерных знаков.

«Для снижения случаев вандализма в этом сезоне все электросамокаты и велосипеды операторов проката оснастили новыми укрупненными номерами,— заявили “Ъ” в столичном дептрансе.— Такие номера разработали и произвели специально для Москвы. Это цельная конструкция, которая повышает вандалоустойчивость и не позволяет скрутить или повредить номера».

В Whoosh “Ъ” заверили, что в порче номеров нет смысла. «Номерные знаки являются лишь дополнительной мерой, которая ускоряет процесс поиска нарушителей при получении данных с камер,— пояснили в компании.— Если в определенных локациях случается сбой работы систем геопозиционирования, номерной знак упрощает идентификацию. Но если номер не читается, это не поможет уйти от ответственности. Мы всегда "видим" все самокаты независимо от того, находятся они в процессе аренды или стоят на парковке. Когда мы получаем фото- или видеоподтверждение нарушения, знаем адрес и время произошедшего, то в любом случае найдем самокат, который был там. И определим аккаунт, с которого началась поездка».

В «Яндексе» говорят, что состояние электросамокатов контролируют «полевые специалисты», которые сразу же меняют поврежденные номера. «Сервис также тестирует разные форматы номеров, чтобы выбрать самый устойчивый,— заявили в компании.— В августе в Москве появятся самокаты с более прочной номерной рамой. Это упростит процесс фиксации нарушений и правил сервиса — по фото с номером легче найти данные о поездке». В «МТС Юрент» предусмотрен штраф в размере 1 тыс. руб. за порчу номеров. «Но установить того, кто именно повредил номер, и применить против него санкции достаточно проблематично,— признаются в "МТС Юрент".— В Москве достоверно мы можем установить нарушителя с помощью камер или наших полевых сотрудников. И только при условии, что это был именно наш пользователь и повреждение он произвел именно в то время, когда длилась аренда. Но нужно понимать, что часто это делают обычные вандалы». Заменять поврежденные номера компания старается «оперативно».

Иван Буранов