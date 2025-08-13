Максим Владимиров назначен генконсулом России в Дубае

Максим Владимиров приказом МИД России назначен на должность генерального консула РФ в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МИД России Фото: МИД России

Господин Владимиров находится на дипломатической работе с 2006 года. В 2017-2019 годах был советником посольства России в Португалии, в 2019-2022 гг. — замдиректора департамента кадров в министерстве, в 2022-2025 гг. — советником-посланником на Кипре.

Максим Владимиров — выпускник Уральской государственной юридической академии (2003 г.), и Дипломатической академии МИД России (2006 г.). По данным министерства, владеет испанским и английским языками. В июне 2021 года ему присвоен дипломатический ранг советника 1-го класса.