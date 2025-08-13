Учителям рекомендовали выявлять будущих преступников среди детей мигрантов

Минпросвещения РФ рекомендовало учителям проследить за поведением детей иностранцев, чтобы выявить у них возможные склонности к преступлениям. Методичка появилась на сайте региональных министерств образования и просвещения Башкортостана, Свердловской и Смоленской областей. Внимание на это обратили «Ведомости».

В рекомендации входит контрольный список по выявлению детей-иностранцев, которые могут быть склонны к совершению преступлений. Такой ребенок, по мнению составителей методички, может выражать пренебрежение к «исторической памяти, традиционным российским ценностям, государственной символике», а также к информации, которую учителя доносят на уроках «Разговоры о важном». Он может испытывать трудности в адаптации, создавать конфликтные ситуации и нарушать учебную дисциплину. В его вокабуляре могут появится «не связанные с получаемыми в ходе образовательного процесса знаниями» слова и выражения.

Кроме того, учителя должно насторожить появление у ребенка одежды и предметов с атрибутикой и символикой религиозного радикализма, экстремизма или субкультур, связанных с преступной деятельностью. Также среди поводов насторожиться — интерес ребенка к интернет-ресурсам, которые содержат шок-контент и деструктивную информацию (например, о террористической деятельности и политическом экстремизме), а также признаки употребления наркотиков.

Рекомендации разработали Минпросвещения совместно с МВД и Минобрнауки, как рассказал «Ведомостям» представитель министерства. Среди составителей числятся сотрудники Московского государственного психолого-педагогического университета.