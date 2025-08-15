Государство хочет продать контрольный пакет акций ЮГК структуре Газпромбанка

Государство планирует до конца года продать контрольный пакет «Южуралзолота» (ЮГК) компании из структуры Газпромбанка. Об этом сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев.

«У компании есть большой миноритарный акционер, который сохранился. Он там и будет главным»,— сказал господин Моисеев (цитата по ТАСС). По его словам, рыночная стоимость пакета (67,25%) оценивается в 85 млрд руб.

Замминистра подчеркнул, что сделку планируется завершить до конца года. «У меня есть KPI по привлечению денег от продажи имущества,— разъяснил он. — Соответственно, это один из объектов, который мы планируем продать как можно скорее».

Компания из структуры Газпромбанка, «ААА управление капиталом», приобрела 22% ЮГК в конце 2024 года.

Контрольный пакет ЮГК перешел в собственность государства в июле этого года, после того как Советский районный суд Челябинска конфисковал его у бывшего владельца компании Константина Струкова по антикоррупционному иску Генпрокуратуры.

«Южуралзолото» — одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России. Она занимает четвертое место в России по объему производства (450 тыс. унций в год), осваивает месторождения в Челябинской области, Красноярском крае и Республике Хакасия.