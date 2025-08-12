Тот еще жук

Решение суда Нижегородской области взыскать с Volkswagen AG почти 17 млрд руб. за разрыв соглашения о контрактной сборке в России Skoda и VW получило неожиданное развитие. Выкупившее долг АО «Камея» намерено подать заявление о банкротстве Volkswagen AG. Юристы оценивают шансы на возбуждение дела как невысокие, указывая на отсутствие в России имущества ответчика. Однако кредитор может попытаться обратить взыскание на активы российского дилера Porshe.

Фото: Friso Gentsch / picture alliance / Getty Images

Фото: Friso Gentsch / picture alliance / Getty Images

АО «Камея» намерено подать в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве германского Volkswagen AG, сообщила российская компания в федеральном реестре юридически значимых сведений. Там сказано, что задолженность Volkswagen AG перед «Камеей» — 16,9 млрд руб. ущерба и упущенной выгоды, €40,05 тыс., а также 119 тыс. руб. судебных издержек. Указанная задолженность подтверждена вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Нижегородской области от 23 июля 2024 года и не погашена, говорится в сообщении.

Соответствующие права требования к Volkswagen AG, следует из материалов судов, «Камея» приобрела у АО «Автомобильный завод НАЗ» (ранее — ООО «Автозавод ГАЗ») за 120 млн руб. Компания требовала от Volkswagen AG компенсации убытков, возникших в результате разрыва соглашения о контрактной сборке Skoda и VW на ГАЗе.

В рамках судебного разбирательства Арбитражный суд Нижегородской области в марте наложил арест на российские активы Volkswagen AG, включая доли в управляющем заводе в Калуге «Фольксваген Груп Рус», что могло осложнить продажу предприятия.

В апреле ограничения были частично сняты (см. “Ъ” от 20 марта и 3 апреля 2023 года). А в мае Volkswagen сообщил о завершении сделки по продаже российских активов ООО «Арт-Финанс» (сегодня — ООО «АГР Холдинг»). Стоимость сделки составила €125 млн, раскрыл позже германский концерн в отчетности.

Юристы Volkswagen AG пытались оспорить уступку долга АО «Камея». Они утверждали, что договор цессии, подписанный в марте 2025 года, был экономически нецелесообразным, и ссылались на право Швейцарской Конфедерации, которым регулировался спорный договор поставки. Из него следовало, что уступка должна быть согласована с должником и представители Volkswagen AG ее не одобрили. Юристы концерна посчитали, что договор цессии служил прикрытием договора дарения между коммерческими организациями, аффилированными между собой.

Однако суд отклонил эти доводы, отметив, что стоимость прав требования была определена по результатам независимой оценки с учетом санкций ЕС, которыми решения российских судов считаются неисполнимыми на территории ЕС.

А юристы Volkswagen не оспаривали отсутствие имущества в РФ, достаточного для исполнения судебного акта, поэтому цена уступаемого права была экономически обоснованной, решил суд.

В НАЗ сообщили “Ъ”, что апелляция была попыткой Volkswagen AG не исполнять решение суда, затянуть процесс и избежать ответственности за нанесенный ущерб. НАЗ удовлетворен, что суд подтвердил законность уступки долга. В компании заявили, что долг уступлен коллекторам, которые специализируются на взысканиях такого рода, и завод больше не участник процедуры.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Камея» зарегистрировано в Москве в январе 2025 года, учредители не раскрываются. Гендиректор компании Оксана Калинина также возглавляет созданное в июне АО «Арека». Volkswagen Group в 2024 году продала 9 млн автомобилей, выручка концерна составила €324,7 млрд, операционная прибыль — €19,1 млрд.

Партнер практики разрешения споров Birch Евгений Орешин отмечает, что было предпринято три попытки обанкротить в России крупнейшие иностранные компании и суды отказывали в ведении банкротства: «Необходимо доказывать целый ряд обстоятельств, банкротство не вводится автоматически». Юрист White Stone Игорь Ширин считает, что вероятность возбуждения в России дела о банкротстве Volkswagen AG с учетом имеющихся данных достаточно низкая. По его словам, как указал Верховный суд в деле Westwalk, банкротство, осложненное иностранным элементом на стороне должника, может быть возбуждено в РФ в двух формах. Первая — когда бизнес должника по большей части ведется в России, здесь основное имущество и основные клиенты; вторая — когда центр основных интересов за рубежом, но в РФ есть постоянное представительство или имущество. А Volkswagen AG, добавляет он, продал бизнес в РФ и, вероятнее всего, не имеет собственных активов в стране.

Адвокат, советник «Рустам Курмаев и партнеры» Георгий Сухов говорит, что если у должника нет обособленной имущественной массы в РФ, то дело о банкротстве имеет все шансы быть прекращенным.

Партнер Novator Legal Group Илья Сорокин отмечает, что у Volkswagen AG могла остаться в РФ дебиторская задолженность — права требования к российским и не только должникам, по которым здесь идет затянувшееся взыскание.

Советник практики разрешения споров «Косенков и Суворов» Марк Васьковский отмечает, что московский судебный пристав в апреле уже запрещал Volkswagen AG отчуждать доли в ООО «Порше Центр Москва» и ООО «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд». «Порше Центр Москва» управляет шоурумом на Ленинградском шоссе, это один из крупнейших официальных дилеров Porsche в России, говорится на сайте компании. В отчетности общества за 2024 год подтверждается, что оно входит в группу Volkswagen AG. В июле, продолжает господин Васьковский, арест, видимо, был отменен самим приставом. Но в конце июля — начале августа «Камея», следует из картотеки арбитражных дел, подала серию исков о признании незаконным действия или бездействия судебного пристава. Третьим лицом указан Volkswagen AG.

“Ъ” обратился за комментариями в «Камею» и Volkswagen AG.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород; Анатолий Костырев