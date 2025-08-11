В Госдуме предложили блокировать контент с матом в соцсетях

Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) внес в нижнюю палату законопроект, который предполагает блокировку интернет-контента, содержащего нецензурную брань.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Свинцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Свинцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно предложенным поправкам к федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», авторы контента перед размещением его в соцсетях и на цифровых платформах должны будут применять меры цензурирования мата, «включая перемонтаж или использование звукового сигнала». Как следует из разъяснений Роскомнадзора, напоминает господин Свинцов, к нецензурным словам и выражениям относятся «четыре общеизвестных слова, начинающихся на "х", "п", "е", "б", а также образованные от них слова и выражения».

В пояснительной записке к законопроекту автор инициативы сослался на тот факт, что в Кодексе об административных правонарушениях нецензурная брань рассматривается как признак правонарушения (в частности, в ст. 20.1 «Мелкое хулиганство»). Это, в свою очередь, обязывает СМИ цензурировать мат перед выпуском контента в эфир. Кроме того, согласно федеральному закону «О государственном языке РФ», употребление слов и выражений, «не соответствующих нормам современного русского литературного языка, в том числе нецензурной брани», не допускается при использовании русского языка как государственного, подчеркивается в документе.

Божена Иванова