Грушко назначен спецпредставителем по договору о гарантиях безопасности с Белоруссией

Президент России Владимир Путин назначил замглавы МИДа Александра Грушко спецпредставителем по договору о гарантиях безопасности России и Белоруссии в рамках Союзного государства. Указ о назначении опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали договор 6 декабря в Минске. По договору Россия и Белоруссия могут использовать «все имеющиеся силы и средства» для защиты суверенитета и сохранения территориальной целостности. Речь идет в том числе об использовании российского тактического ядерного оружия.

Лусине Баласян