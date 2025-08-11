Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Грушко назначен спецпредставителем по договору о гарантиях безопасности с Белоруссией

Президент России Владимир Путин назначил замглавы МИДа Александра Грушко спецпредставителем по договору о гарантиях безопасности России и Белоруссии в рамках Союзного государства. Указ о назначении опубликован на портале правовой информации.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали договор 6 декабря в Минске. По договору Россия и Белоруссия могут использовать «все имеющиеся силы и средства» для защиты суверенитета и сохранения территориальной целостности. Речь идет в том числе об использовании российского тактического ядерного оружия.

Лусине Баласян

