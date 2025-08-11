Бренд Faberge продан за $50 млн фонду SMG Capital Сергея Мосунова

Сегодня британская компания Gemfields Group Ltd объявила о продаже бренда Faberge за $50 млн компании SMG Capital LLC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Nicholls / Reuters Фото: Peter Nicholls / Reuters

Еще в конце прошлого года Gemfields сообщила о начале поиска покупателей для известного производителя украшений, в том числе популярных пасхальных яиц, инкрустированных драгоценными камнями и металлами. Глава Gemfields Шон Гилбертсон рассказал, что «сегодняшняя сделка означает конец целой эпохи». Теперь эта британская компания, занимающаяся добычей драгоценных камней и металлов в Африке, «больше сосредоточится на своих основных операциях».

По данным Bloomberg, акции Gemfields в прошлом году упали в цене более чем вдвое из-за снижения продаж на рынке товаров класса люкс, а также из-за волнений в Мозамбике, где находятся рубиновые рудники компании.

Новый владелец бренда Faberge — американская инвесткомпания SMG Capital LLC, занимающаяся венчурными инвестициями в технологические стартапы. Владелец компании — известный венчурный инвестор Сергей Мосунов.

«Для меня является большой честью стать новым хранителем столь выдающегося бренда. Уникальное наследие Faberge, которое связано с Россией, Англией, Францией и США, открывает значительные возможности для укрепления позиций на мировом рынке товаров класса люкс и расширения международных операций. Faberge продолжит концентрироваться на ювелирных изделиях, аксессуарах и часах, и мы с нетерпением ожидаем того момента, когда сможем предоставить наши услуги существующим клиентам компании»,— отметил господин Мосунов.

Евгений Хвостик