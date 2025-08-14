Ветхим завет

Как выяснил “Ъ”, обсуждаемые меры по борьбе с «ветхим» флотом включают запрет доступа в российские морские порты всех судов возрастом свыше 40 лет и осложнения захода иностранного флота старше 30 лет. Планируется взимать повышенные сборы со старых судов, ввести реестр допустимых страховщиков, переложить ответственность за безопасность фрахтуемых судов на грузовладельцев, а заходящих — на собственников терминалов. Аналитики считают, что требования имеет смысл распространить только на суда класса «река-море», тогда как иностранные крупнотоннажные заменить просто нечем.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Меры по сокращению «ветхого» флота, предложенные весной Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК), по информации “Ъ”, получили конкретные очертания, которые рассматриваются правительством. Это следует из материалов к совещанию 6 августа у первого вице-премьера Дениса Мантурова и вице-премьера Виталия Савельева, которые видел “Ъ”.

Так, с 1 января 2030 года предлагается запретить допуск в российские морские порты судов возрастом более 40 лет. Для российских судов возрастом от 30 лет планируют ввести требование о ежегодном освидетельствовании на соответствие требованиям безопасности мореплавания и судоходства, для их иностранных сверстников — о предъявлении свидетельства аналогичного содержания, выданного уполномоченной российской организацией. С любых судов возрастом более 30 лет предлагается взимать повышенные портовые сборы, в том числе экологические. За экологический ущерб, повреждение инфраструктуры портов и т. д. есть намерение ввести минимальные страховые суммы и суммы иного финансового обеспечения гражданской ответственности судовладельцев. Минтрансу предлагается дать полномочия формировать реестр российских и иностранных страховых компаний, имеющих право страховать судовладельцев, «в том числе подтвердивших возможность осуществления выплат российским юридическим и физическим лицам в финансовой системе РФ». Тех, у кого страхового покрытия от таких компаний нет, в российские порты планируется не пускать. Ответственность за соответствие принимаемых на терминале судов требованиям по безопасности мореплавания и судоходства и защиты окружающей среды предлагается возложить на операторов терминалов и грузовладельцев.

Для финансирования льготного лизинга судов предлагается предусмотреть для ОСК 197 млрд руб. в бюджете 2026–2028 годов, создать механизм господдержки, предполагающий стимулирование утилизации старых судов и льготные условия финансирования (не более 3% годовых в рублях) на приобретение гражданских судов.

Также предлагается сделать ОСК агентом российских судовладельцев при размещении заказов на зарубежных верфях по проектам, финансируемым за счет бюджета РФ.

Обсуждение старения российского флота активизировалось после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря 2024 года в Керченском заливе, что привело к разливу в Черном море 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. В марте председатель совета директоров ОСК и глава ВТБ Андрей Костин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой «ограничить использование "ветхого" флота и масштабировать программу поддержки спроса, учитывающую платежеспособность заказчиков». Президент 25 марта в резолюции обратился к Денису Мантурову и Виталию Савельеву: «По вагонам решили в свое время. А здесь?» По итогам совещания под председательством последних 6 августа правительство сообщило, что поручено сформировать и выверить совместно с грузоотправителями реестр судов, попадающих под списание и требующих замены, и исходя из этого объема сформировать предложения по продлению и расширению программы льготного лизинга гражданских судов.

В обосновании материалов к обсуждению — но не в самих предлагаемых мерах — содержится косвенное указание на то, что речь прежде всего идет о флоте речного и смешанного (река-море) плавания.

«Средний возраст гражданских судов этого сегмента в России составляет более 40 лет,— сообщается в документе.— В красную зону выбытия "ветхого" флота попадает более половины судов в эксплуатации: более 80% речного флота и 59% судов класса "река-море" превышают 30 лет, что существенно повышает риск новых катастроф с человеческими жертвами и экологическими последствиями».

Учитывая, что отечественный флот судов речного и смешанного (река-море) плавания возрастной (средний возраст составляет более 40 лет), в ОСК “Ъ” сообщили: «Крайне важно обеспечить для наших клиентов-судовладельцев гибкий и стабильный финансовый инструмент приобретения судов (механизм долгосрочного льготного лизинга по фиксированной ставке, который позволит оперативно вносить изменения в заявленные условия программы в части цены, сроков строительства и типа судна)». «Мы, как судостроители, готовы удовлетворить спрос судовладельцев по обновлению "ветхого" флота»,— отметили в корпорации. Ранее в ОСК констатировали резкий рост за последние три года среднего возраста судов под иностранным флагом, перевозящих российские грузы, использование которых не ограничено.

В Минтрансе от комментариев отказались.

Из материалов к совещанию 6 августа, которые видел “Ъ”, следует, что министерство предлагает наложить запрет на заход судов возрастом свыше 40 лет только на некоторые типы иностранных судов, перечень которых установит правительство, а с иностранных судов возрастом от 30 лет требовать свидетельство, выданное Российским морским регистром судоходства на срок не более полугода.

В Минпромторге комментарий не предоставили. Глава министерства Антон Алиханов в июле говорил о том, что в целом позитивно оценивает инициативу по сокращению «ветхого» флота, поскольку «априори это подразумевает организацию дополнительных заказов». Также он заявил о необходимости мер отраслевой поддержки.

Стивидоры и грузовладельцы восприняли предложения без восторга.

Оператор терминала говорит о том, что у него нет ни средств, ни полномочий для осуществления контроля соблюдения требований к безопасности мореплавания и защиты окружающей среды.

Другой собеседник “Ъ” напоминает, что в 2024 году президент поручил увеличить объем несырьевого экспорта на две трети к уровню 2023 года: «С учетом того, что РФ глубоко интегрирована в мировую торговлю, необходимо оценить, насколько инициатива судостроителей способствует исполнению указа президента о наращивании экспорта».

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что все эти ограничения, вероятнее всего, в первую очередь будут касаться судов класса «река-море», притом что масштабное обновление крупнотоннажного флота в силу санкций и ограниченных мощностей сейчас невозможно. Протекционистские меры для отечественных судов, считает господин Бурмистров, имеют смысл: в большинстве сегментов ставки фрахта сильно упали, по сухим грузам, в частности, большинство судовладельцев терпят убытки. Но, добавляет он, нужно объективно разделять и параметры, которые влияют на уровень опасности: одно дело прочность корпуса буксира, а другое — танкера. По мнению эксперта, существующего флота с учетом размещенных в РФ заказов достаточно для перевозок в 2025–2026 годах, но остаются вопросы с обновлением барже-буксирного флота, обслуживающих судов и т. п.

Наталья Скорлыгина