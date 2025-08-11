С мира ни нитки

Президент Владимир Путин 11 августа подписал указ, полностью запрещающий с 2027 года закупки для армии не только иностранной военной формы, но и зарубежных материалов для ее производства. Это решение ставит перед отечественной промышленностью сложную задачу: всего за два года не только нарастить объемы выпуска критически важных материалов, таких как, например, арамидные нити, но и освоить производство пока еще отсутствующих компонентов, необходимых, в частности, для производства касок и бронежилетов.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно документу, опубликованному 11 августа на портале правовой информации, с 1 января 2026 года все вещевое довольствие для вооруженных сил РФ должно будет закупаться исключительно у российских производителей. А начиная с 2027 года вводится дополнительное и более строгое требование: сама униформа и снаряжение должны производиться из отечественных тканей и трикотажа, полностью исключая использование импортных материалов на этом этапе.

Для реализации этих мер правительству РФ, Министерству обороны и Министерству промышленности и торговли поручено обеспечить планомерный переход к новым условиям.

Они должны оперативно скорректировать процедуры государственных закупок и исполнения гособоронзаказа, приведя их в соответствие с новыми требованиями.

С инициативой введения такого запрета 21 июля выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он охарактеризовал отказ от зарубежной военной формы и импортных тканей для армии как критически важный «вопрос обеспечения безопасности страны». Кроме того, по мнению спикера, эти меры призваны стимулировать развитие отечественной легкой промышленности, поскольку в России уже имеются производственные ресурсы и потенциал для наращивания новых компетенций в текстильной отрасли.

Новые правила напрямую затронут компании-поставщики по гособоронзаказу, имеющие производственные мощности за пределами России. Яркий пример — петербургская «БТК групп», которая в период с 2012 по 2014 год обладала статусом единственного поставщика вещевого имущества для вооруженных сил, пока ее не сменило АО «Военторг». Однако, даже лишившись этого эксклюзивного положения, «БТК групп» продолжила получать крупные государственные контракты, поставляя форму для Росгвардии, МВД и Следственного комитета. Между тем этой компании принадлежат швейные фабрики «Ситораи Тодж» в Таджикистане и в белорусском Бресте. И следовательно, продукция, произведенная на этих зарубежных предприятиях, с 2026 года попадет под новый запрет.

Отдельную сложность представляет сегмент одежды и снаряжения двойного назначения, включая изделия из высокотехнологичных полимерных арамидных тканей.

Речь идет, например, о кевларе для изготовления касок, баллистических пакетов и противоосколочных модулей бронежилетов, а также о номексе, используемом в огнеупорных перчатках и комбинезонах. Ранее закупка таких тканей, производимых преимущественно зарубежными компаниями, не представляла никаких проблем.

Теперь же их выпуск, очевидно, полностью ляжет на плечи российских компаний. Сейчас в России уже разработаны и запущены в производство их полноценные аналоги: СВМ-Русар (замена кевлара) и фенилон (замена номекса). Однако масштабирование их производства до необходимых армии объемов потребует многократного увеличения выпуска высокочистых прекурсоров. Этот процесс требует немалого времени и сопряжен с крупными инвестиционными затратами со стороны производителей.

Как отмечал ранее специализированный отраслевой журнал «Композитный мир», общий объем производства арамидных нитей в России в десятки раз меньше, чем их выпускается за рубежом. Более того, часть критически важного сырья (пара-фенилендиамин, N,N-диметилацетамид) до сих пор не производится в РФ. С закрытием европейского и американского рынков из-за санкций российские производители уже были вынуждены экстренно переориентироваться на азиатских поставщиков, что создает дополнительные риски для качества и сроков выполнения гособоронзаказа. Но теперь всего за два года им придется решить задачу полного замещения импортного сырья собственным производством, поскольку с 2027 года азиатский рынок для них также будет закрыт.

Дмитрий Сотак