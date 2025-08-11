Комары нос подточили

На юге Китая выявлено более 1 тыс. новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья, которую переносят проживающие в тропиках и субтропиках комары рода Aedes. Власти КНР массово тестируют население, собирают информацию о перемещении граждан и уничтожают насекомых. В Минздраве России заявили, что в стране зараженных лихорадкой насекомых нет, что, впрочем, не исключает риски завоза вируса через туристов. Специфических противовирусных препаратов от лихорадки не существует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tyrone Siu / Reuters Фото: Tyrone Siu / Reuters

Китайские власти продолжают следить за вспышкой лихорадки чикунгунья на юге страны. За неделю с 3 по 9 августа медики выявили 1,38 тыс. новых случаев заражения вирусом в провинции Гуандун, сообщил региональный центр по контролю и профилактике заболеваний. Подавляющее большинство зараженных (1,2 тыс. человек) выявлено в городе Фошань — именно там в начале июля из-за жаркой и влажной погоды, способствующей распространению комаров, и началась вспышка.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чикунгунья — переносимое комарами рода Aedes (отличаются черно-белыми отметинами на лапках, обитают преимущественно в тропиках и субтропиках) вирусное заболевание. Название «чикунгунья» происходит от слова на языке кимаконде (распространен на юге Танзании), означающее «стать искривленным», и описывает позу человека, скрючившегося от сильной боли в суставах. Вирус CHIKV впервые выявлен в 1952 году в Танзании. Основные регионы распространения заболевания — Африка и Азия. С 2004 года вспышки CHIKV, по данным ВОЗ, участились из-за мутаций вируса.

В эндемичных районах значительная часть населения уже переболела инфекцией, и у людей выработался иммунитет, пояснил “Ъ” врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро» Андрей Поздняков. Однако заболевание, по его словам, продолжает довольно активно распространяться и в других странах, чему способствуют туристы: они могут перевозить вирус, а комары рода Aedes есть во многих регионах.

«Основные проявления заражения — высокая температура, иногда до 40 градусов, и выраженные боли в суставах,— поясняет инфекционист.— Название болезни связано именно с этим: боли в различных суставах бывают настолько сильными, что человек вынужденно сгибается и не может разогнуться — принимает характерную позу. Возможны и мышечные боли, иногда мышцы становятся отечными, может появляться сыпь, обычно похожая на аллергическую».

Общее число случаев лихорадки на юге КНР уже превысило 8 тыс. Инфицированные зарегистрированы также в Гуанчжоу, Макао, Гонконге и других городах.

На фоне распространения вируса китайские власти ввели массовое тестирование людей, сбор информации о перемещении граждан и начали проводить дезинфекцию.

Также они обязали аптеки передавать данные о покупателях, которые приобрели любой из 47 препаратов для облегчения симптомов заболевания (специфических противовирусных препаратов от лихорадки, по данным ВОЗ, не существует).

Также в Фошане стартовала семидневная кампания по уничтожению комаров, включающая дезинфекцию, мобилизацию общественности для очистки застоявшейся воды и пропаганду использования оконных москитных сеток.

Российские власти призывают население не паниковать. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил в понедельник, 11 августа, что эпидемиологическая опасность заражения лихорадкой чикунгунья отсутствует, но сохраняется риск завозных случаев при заражении во время поездки в эндемичные регионы. Лицам, планирующим поездки в страны, где регистрируются случаи заболевания, рекомендуется носить закрытую одежду и использовать репелленты. Также необходимо находиться в помещениях, оборудованных москитными сетками для окон и дверей, или кондиционерами, использовать аэрозоли, фумигаторы и другие средства для борьбы с комарами.

При симптомах, характерных для чикунгуньи, Минздрав рекомендует обратиться к врачу, сообщив о пребывании в эндемичной стране.

В Роспотребнадзоре ранее заявляли, что «держат на контроле» информацию о вспышке лихорадки. В службе сообщили, что для обеспечения безопасности в пунктах пропуска на границе задействована автоматизированная система «Периметр», позволяющая выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний. Для оперативного выявления болезни в стране есть отечественные тест-системы, также проводится постоянный мониторинг циркуляции комаров—переносчиков лихорадки.

Повторение ситуации, какая была в свое время с COVID-19, для вируса чикунгунья в принципе невозможно, поясняет заместитель директора по клинико-аналитической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, лихорадка не передается воздушно-капельным или «контактно-бытовым» путем. Заболевание, хотя «в целом неприятное», как правило, не вызывает фатальных осложнений, добавляет Андрей Поздняков. Тем не менее, по его словам, высокая температура и выраженные суставные боли могут запустить в ослабленном организме «каскад реакций», способных привести к осложнениям. В группу риска традиционно входят пожилые люди, люди с иммунодефицитом и маленькие дети, а вакцина против лихорадки чикунгунья пока только разрабатывается и еще не введена в широкую практику. Основная профилактика лихорадки, по словам господина Позднякова,— это борьба с комарами.

Наталья Костарнова