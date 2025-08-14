Полное собрание украшений

Как стало известно “Ъ”, сын основателя одной из крупнейших российских ювелирных сетей Sokolov Артем Соколов продал компанию частному инвестору Антону Паку, специализирующемуся на управлении инвестициями, коммерческой недвижимости и потребительском секторе. Холдинг Sokolov включает собственные заводы, розничную сеть, бизнес оптовых продаж и другие направления. По мнению экспертов, сделка может быть одной из самых крупных на ритейл-рынке за последние годы.

По финансовым показателям холдинг Sokolov, возможно, переживает золотые времена

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Бенефициар ювелирного холдинга Sokolov Артем Соколов около двух лет вел переговоры о продаже бизнеса и нашел нового владельца актива, сообщили “Ъ” два источника. Согласно их данным, новым собственником стал российский инвестор Антон Пак. В периметр сделки вошли все юридические лица и товарные знаки холдинга, уточняют собеседники “Ъ”. Им известно, что финансовым консультантом продавца выступила Aspring Capital. Управляющий партнер Aspring Capital Сергей Айрапетов и стороны сделки подтвердили “Ъ” факт ее закрытия. По словам господина Айрапетова, сделка является одной из самых крупных в российском ритейле за последние годы. «Для российского рынка это иллюстрация того, что сильный бренд, вертикально интегрированная бизнес-модель, впечатляющие финансовые результаты и профессиональная команда всегда находят заинтересованного стратегического покупателя»,— заявил господин Айрапетов.

Источник, знакомый с деталями сделки, сообщил, что переговоры велись с потенциальными покупателями из финансового и потребительского секторов, family-офисов и инвестиционных фондов. Антон Пак был выбран как «инвестор, который имеет репутацию надежного инвестиционного партнера, заинтересованного в независимом развитии своих активов и партнерском подходе к менеджменту». По словам источника, господин Пак рассматривает данную инвестицию как стратегическую, ему интересны активы, которые входят в число лидеров рынка, известны сильным менеджментом и большим потенциалом развития бренда.

Артем Соколов сообщил “Ъ”, что компания искала инвестора, рассматривая в качестве варианта проведение IPO, «компания никогда не скрывала своих амбиций и того, что дальнейший рост с опережением рынка требует дополнительных вложений». Он надеется, что сделка «придаст импульс дальнейшему росту холдинга». Теперь господин Соколов, по его словам, намерен сосредоточиться на собственных проектах и венчурных инвестициях, а также продолжит поддерживать Благотворительный фонд семьи Соколовых.

Артему Соколову ювелирный бизнес перешел в 2014 году от родителей — Елены и Алексея Соколовых, основавших холдинг в 1993 году. Вначале это было производство украшений, позже появилась одноименная розничная сеть, объединяющая на начало 2025 года, по собственным данным, около 1 тыс. магазинов по всей России.

Холдинг Sokolov — одна из крупнейших российских ювелирных групп. По данным МСФО, консолидированная выручка группы за 2024 год выросла на 41% год к году, до 60,5 млрд руб., чистая прибыль — на 36%, до 6 млрд руб. В декабре 2022 года АО «Ювелит», ювелирный завод холдинга, разместило дебютный выпуск квартальных купонных облигаций на 3 млрд руб. сроком на три года.

Антон Пак подтвердил “Ъ” факт сделки, заявив, что холдинг Sokolov продолжит развиваться согласно существующей стратегии под управлением текущей команды менеджмента во главе с CEO Николаем Поляковым «и останется таким же независимым, каким был всегда».

В 2019 году господин Пак создал K2 Group, частную инвестиционную компанию, которая занимается управлением активами на российском рынке. В 2000-х годах господин Пак был топ-менеджером Росбанка и банка МФК, затем возглавлял созданную ВЭБом Корпорацию развития Северного Кавказа. До 2025 года был совладелецем производителя лекарств «Нанолек».

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, холдинг Sokolov находится в хорошей финансовой форме и, учитывая западные публичные аналоги, мог быть оценен более чем в 6 EBITDA. Сопоставимые компании на российском рынке торгуются сейчас с мультипликаторами около 4–5 EBITDA, однако сумму сделки эксперт оценивает в широком диапазоне — от 30 млрд до 40 млрд руб. «Реальную стоимость сделки сложно оценить, так как необходимо консервативно учитывать такие факторы, как долговая нагрузка компании, влияние макроэкономики и данные по потребительскому сектору»,— сказал господин Бурмистров.

Как говорит источник на финансовом рынке, сделки по покупке лидеров рынка сейчас обычно проходят с премией к оценке сопоставимых компаний на бирже, «так как стратегические покупатели смотрят на оценку более фундаментально и долгосрочно и менее конъюнктурно». По его словам, самой близкой по модели из российских публичных игроков является Henderson — компания в настоящий момент торгуется по 4,5 EBITDA.

Господин Бурмистров называет среди факторов привлекательности бизнеса Sokolov контроль компанией всех этапов производства и дистрибуции изделий, а также развитую омниканальную стратегию взаимодействия с потребителями. Каналы продаж включают собственную сеть, франшизу, интернет-магазин и маркетплейсы, что позволяет удерживать высокие темпы роста, значительно опережающие динамику рынка, считает он.

Топ-10 ювелирных ритейлеров по выручке в 2024 году Выйти из полноэкранного режима Компания Выручка (млрд руб.) Изменение за год (%) Sunlight 115,35 45,3 Sokolov 60,1 36,3 «585 Золотой» 50,6 24,14 Miuz 27 28,7 «Адамас» 8,5 –13,3 «Ювелирочка» 7,08 3,5 585 Gold 5,7 23,1 «Бронницкий ювелир» 4,1 32,7 «Линии любви» 3,6 –8,2 «ЭПЛ Даймонд» 2,8 –21,4 Открыть в новом окне Источник: Infoline.

В этом году продажи ювелирных изделий в России стали снижаться. По подсчетам сервиса «Чек Индекс», в январе—июне число покупок ювелирных изделий сократилось на 5% год к году, однако средний чек вырос на 7%, до 9,2 тыс. руб. Это связано с более высокой базой минувшего года: на фоне общего снижения потребления происходит и замедление продаж в целом по категории ювелирных изделий и бижутерии, что особенно заметно в офлайн-торговле, поясняют в компании.

По оценкам Infoline, в первом полугодии объем ювелирного рынка вырос на 12% год к году, до 232 млрд руб. По прогнозам компании, во второй половине года темпы роста рынка ускорятся, и по итогам года показатель вырастет более чем на 14%, до 535–540 млрд руб. с НДС.

Дарья Андрианова, Владимир Лавицкий