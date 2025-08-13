Вучич исключил участие в следующих выборах президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что парламентские выборы в стране пройдут досрочно. Он также сообщил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах, которые должны пройти в 2027 году. Он занимает этот пост с 2017 года.

«Я политический ветеран, не могу больше выдвигать свою кандидатуру, мне не приходит в голову менять конституцию. Поскольку я не диктатор, каким вы меня представляете, я свою президентскую карьеру завершаю через полтора года. Горжусь сделанным»,— сказал Александр Вучич журналистам на встрече с канцлером Австрии Кристианом Штокером.

В Сербии несколько месяцев проходили массовые протесты с требованием провести в стране досрочные парламентские выборы. Александр Вучич такую возможность отрицал и настаивал, что выборы пройдут в конце 2026 года, как предполагалось изначально. В конце июля сербский президент заявил, что результаты будущих выборов станут для противников власти «неприятным сюрпризом».

Лусине Баласян