Мясо совсем отбилось

Стоимость говядины и баранины для потребителей во второй половине 2025 года может увеличиться на 12–15% год к году. Сейчас эти виды мяса дорожают быстрее, чем свинина и курятина. Тенденция объясняется растущими издержками и сокращением производства. Из-за длительного цикла роста телят производители отдают предпочтение разведению свиней и птиц.

Розничные цены на говядину и баранину во втором полугодии могут увеличиться на 12–15% год к году, прогнозируют в консалтинговой компании Strategy Partners. Коррекция будет более выраженной, чем для курятины и свинины, где рост цен будет в пределах инфляции. Гендиректор «АБ-Центра» Алексей Плугов констатирует, что уже сейчас говядина и баранина демонстрируют более выраженное увеличение стоимости, чем другие виды мяса. Партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина отмечает аналогичную тенденцию: у баранины взрывной рост цен — на 44,7% за 18 месяцев.

В Минсельхозе пояснили “Ъ”, что в январе—июне в России в общей сложности произвели 7,8 млн тонн скота и птицы на убой, рост год к году составил 0,4%. Этому способствовали меры господдержки: льготные кредиты и субсидии. Цены на продукцию в министерстве считают стабильными. Самообеспеченность мясом и мясопродуктами в России превышает 100%, добавили в Минсельхозе.

По данным Росстата, по итогам июня средняя стоимость говядины без кости в России составила 895,5 руб. за 1 кг, прибавив 16,9% год к году. Для продукции с костью рост составил 14,9%, до 644,4 руб. за 1 кг. Это наиболее выраженное повышение стоимости среди всех видов мясной продукции. Курица за год, по данным Росстата, подорожала только на 2,6%, до 227,2 руб. за 1 кг. Бескостная свинина — на 5,5%, до 485,5 руб. за 1 кг.

Руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners Артем Суворов связывает опережающий рост цен на говядину и баранину с издержками производителей и сдержанным увеличением цен в предыдущие годы. В Neo говорят, что в январе—марте себестоимость баранины выросла на 38,3% год к году, говядины — на 7,2%. Курятина показала снижение на 2,9%, свинина — на 8,4%. В «Мираторге» пояснили, что себестоимость говядины и баранины за последние пару лет выросла минимум на 30%. Это сдерживает объем инвестиций в бизнес, приводя к сокращению поголовья животных.

Поголовье крупного рогатого скота (КРС) в России по итогам 2024 года оценивалось в 16,2 млн особей, овец — в 17,7 млн, следует из данных Росстата. Год к году значения сократились на 4,9% и 5% соответственно. Отрицательный тренд прослеживается с 2017 года. Часть фермеров ушла из сегмента, поясняет Артем Суворов. Алексей Плугов говорит, что по итогам 2024 года на говядину приходилось 13,6% произведенного в России мяса, в 2014 году — 18%, а в 2004 году — 38,7%. Говядина постепенно превращается в эксклюзивный продукт, констатирует глава агрохолдинга «Лазаревское» Кристина Романовская. Снижение производства она связывает с длительным циклом: от беременности коровы до убоя бычка проходит 25 месяцев, у свиней этот период в 2,5 раза короче.

Длинный цикл производства говядины, по словам Альбины Корягиной, приводит к тому, что компании не могут оперативно отреагировать на увеличение цен ростом предложения. Алексей Плугов отмечает, что российские производители могут сталкиваться со сложностями при обеспечении мясных стад КРС племенными животными из-за рубежа. Но в целом тенденцию к росту цен на говядину эксперт называет общемировой.

Поголовье свиней в России, по данным Росстата, в 2024 году достигло 27,8 млн особей, сократившись год к году на 1,7%. Но долгосрочный тренд позитивный. С 2015 года значение прибавило 29,9%. Численность птицы в стране год к году увеличилась на 1,9%, до 554,3 млн особей. Короткий производственный цикл в этом сегменте позволяет бизнесу быстрее реагировать на колебания спроса, считает господин Суворов. Но высокая конкуренция между компаниями, по его словам, сдерживает отпускные цены.

Более низкая стоимость обеспечивают свинине и курятине растущую популярность у потребителей. По данным «Нильсен», с июля 2024 по июнь 2025 года розничные продажи в категории мяса в целом в натуральном выражении прибавили 3,2% год к году. Для говядины рост оказался ниже — 1,3%, а для свинины выше — 6,6%. Курица прибавила 2,3%, но ее мясо наиболее востребовано — 54,5% всех продаж в категории. Хотя мотивация производителей к увеличению объемов может постепенно снижаться. Госпожа Корягина замечает, что рентабельность свиноводства в первом квартале составила 21,8% против почти 26% годом ранее, в производстве кур — 11,5%, в то время как годом ранее показатель превышал 18%.

Александра Мерцалова, Владимир Комаров