Рынок жилых новостроек продолжает рушиться

Продажи новостроек в России за январь—июль 2025 года снизились на 22% в годовом выражении, до 12,3 млн кв. м, сообщил аналитический центр ДОМ.РФ. Застройщики реализовали 259 тыс. квартир общей площадью 12,3 млн кв. м. Покупатели потратили на эту недвижимость 2,5 трлн руб.— на 13% меньше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

При этом в июле был зафиксирован рост продаж на 6% год к году, до 1,9 млн кв. м. Как отмечают аналитики, он обусловлен эффектом низкой базы прошлого года: тогда продажи жилья сильно упали после отмены массовой льготной ипотеки.

На снижение спроса застройщики отреагировали сокращением числа новых проектов: за семь месяцев 2025 года их объем снизился на 19% год к году. Соотношение распроданности и стройготовности жилья снизилось до 70% на 1 августа — это на 7 процентных пунктов меньше по сравнению с 1 января 2025 года.

В условиях заградительных рыночных ставок по ипотеке продажи жилья поддерживают рассрочки. Объем средств, недопоступивших на счета эскроу из-за рассрочек, предлагаемых застройщиками, в первой половине 2025 года достиг 1,2 трлн руб., сообщал аналитический центр ДОМ.РФ.

Подробнее о ситуации на рынке нового жилья — в материале “Ъ” «Новостройки режут по жилому».

Виктория Колганова