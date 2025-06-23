Сухие цифры

«Ъ» приводит статистику претендентов на приз лучшему вратарю сезона

Приз «Вратарь года» имени Льва Яшина, вручаемый издательским домом «Коммерсантъ» совместно с Fonbet, получит один из двух десятков футболистов, участвующих в конкурсе. В помощь голосующим «Ъ» собрал важнейшие показатели голкиперов в одном материале. В статистике учитываются их выступления в чемпионате, кубке и суперкубке страны, а также переходных матчах между командами Российской премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги.

Самым дорогим вратарем РПЛ по итогам прошедшего сезона стал Станислав Агкацев, защищавший ворота чемпиона страны «Краснодара». Он получил место в основном составе после отъезда Матвея Сафонова в ПСЖ. Рыночная стоимость Агкацева (по оценке Transfermarkt) выросла за год с €1 млн до €7,5 млн. Он же провел в минувшем сезоне наибольшее количество матчей среди всех претендентов на награду — 34, половину из них завершив без пропущенных мячей.

Рыночная стоимость

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Столько же «сухих» матчей у Евгения Латышонка из «Зенита». Правда, голкипер петербуржцев в сумме провел на шесть встреч меньше. 16 раз на ноль сыграл спартаковец Александр Максименко, появлявшийся на поле в 31 матче.

Лучшим по проценту отраженных ударов и среднему количеству пропущенных голов за матч стал запасной вратарь ЦСКА Владислав Тороп. В чемпионате России он сыграл всего дважды, в основном выходил на поле в матчах кубка страны — армейцы выиграли трофей. 21-летний голкипер уступил место в воротах Игорю Акинфееву лишь на суперфинал против «Ростова» и ответный полуфинал «пути РПЛ» против московского «Динамо». Тороп играл в оставшихся встречах, среди которых как минимум четыре были против топ-клубов (по два — против «Краснодара» в группе и «Зенита» за выход в решающую стадию). Всего за сезон он отразил 91,5% ударов по своим воротам (43 из 47), пропуская по 0,38 гола за матч.

Вот только сыграл Тороп всего 13 матчей. Среди вратарей с более солидной практикой (от 20 матчей) лучшим по обоим показателям стал Евгений Латышонок (82,9%; 0,54 гола за матч).

Общая статистика

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Был в прошедшем сезоне и вратарь, ухитрившийся поразить чужие ворота. Второй номер московского «Динамо» Игорь Лещук стал автором первого вратарского гола с игры в истории чемпионатов России (отличившийся за 23 года до этого Андрей Новосадов реализовал пенальти). В 17-м туре он забил «Ахмату», прибежав для розыгрыша углового на последней минуте встречи, и помог своей команде уйти от поражения.

Помимо этого, Лещуку, когда он был на поле (а это происходило относительно редко, у вратаря всего 11 матчей за сезон), выпадала серьезная нагрузка. У него самое высокое число отраженных ударов в среднем за матч — 4,73. Среди основных голкиперов сопоставимые показатели разве что у Никиты Кокарева из подмосковных «Химок» (4,36). Почти столько же ударов, сколько Лещук, в среднем за матч отражал Антон Митрюшкин (4,72), в весенней части сезона выигравший конкуренцию за звание первого вратаря «Локомотива» у Ильи Лантратова.

Статистика пенальти

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Митрюшкин же стал одним из самых эффективных при пенальти. Он отразил 6 11-метровых ударов из 19 (5 из 16 — в послематчевых сериях). Однако лучший процент в этой категории у Станислава Агкацева, отразившего три удара из пяти (все — в игровое время).