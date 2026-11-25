На месте взрыва в пятиэтажке на Алтае нашли тело погибшего
Спасатели нашли тело мужчины на месте взрыва газа в доме в Кулунде Алтайского края. Погибший проживал по соседству с квартирой, где произошел взрыв. Его опознала жена, передает «Интерфакс» со ссылкой на центр управления регионом.
Региональное МЧС уточнило, что разбор завалов продолжается, под ними могут оставаться люди. В работах задействованы 191 человек и 50 единиц техники. Развернут пункт временного размещения для граждан, в нем дежурят психологи.