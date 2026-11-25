В чем именно подозревают задержанных, неизвестно. В заявлении прокуратуры указано, что правоохранительные органы проводят расследование по делам, связанным с проституцией, торговлей наркотиками, а также их употреблением или хранением. Крупные антинаркотические операции проходят в Турции, в том числе в Стамбуле, с октября 2025 года.