Актрису из сериала «Великолепный век» задержали в Стамбуле
Главная прокуратура Стамбула выдала постановления о задержании 35 человек по делу о наркотиках и проституции. Под стражу взяли 23 человека, включая турецких актеров, режиссеров и музыкантов. Среди них — исполнительница роли сестры султана Сулеймана в сериале «Великолепный век» Дениз Чакыр, сообщает Hurriyet.
Кроме того, по делу проходят актер Озджан Дениз («Стамбульская невеста») и режиссер Джем Карджи («Омер», «Беззащитные»). Основаниями для задержания, пишет издание, стали показания анонимных свидетелей.
В чем именно подозревают задержанных, неизвестно. В заявлении прокуратуры указано, что правоохранительные органы проводят расследование по делам, связанным с проституцией, торговлей наркотиками, а также их употреблением или хранением. Крупные антинаркотические операции проходят в Турции, в том числе в Стамбуле, с октября 2025 года.