Как пишет Bloomberg, внутри Швейцарии эти шаги вызвали разногласия: сторонники ограничений считали, что страна должна поддержать Евросоюз, а противники указывали на ущерб ее конкурентоспособности. Отдельно в Швейцарии рассматривали вопрос ее нейтралитета. В посольстве России говорили, что страна давно утратила этот статус из-за сближения с Западом.