Объем замороженных в Швейцарии российских активов превысил $10 млрд
Объем замороженных в Швейцарии активов России достиг 8,5 млрд швейцарских франков ($10,2 млрд). Об этом сообщил глава подразделения по санкциям Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) Даниэль Эби, передает Bloomberg.
«Динамика показателя отражает как расширение санкционных списков, так и переоценку уже заблокированных средств, в частности золотых резервов»,— пояснил представитель SECO.
В 2022 году Швейцария решила в полном объеме присоединиться к санкциям Евросоюза против России. С тех пор страна последовательно расширяет ограничительные меры, что приводит к увеличению объема заблокированных средств.
Как пишет Bloomberg, внутри Швейцарии эти шаги вызвали разногласия: сторонники ограничений считали, что страна должна поддержать Евросоюз, а противники указывали на ущерб ее конкурентоспособности. Отдельно в Швейцарии рассматривали вопрос ее нейтралитета. В посольстве России говорили, что страна давно утратила этот статус из-за сближения с Западом.