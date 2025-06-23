Ставер Евгений, «Рубин»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Ставер

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Евгений Ставер

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Родился 16 февраля 1998 года в Иркутске. Начал заниматься футболом в школе иркутского «Зенита». В 2014 году перешел в молодежную команду «Байкала». В 2017-м стал игроком молодежной команды подольского «Витязя», а позже — новосибирской «Сибири». Первый профессиональный матч сыграл за «Сибирь-2» против иркутского «Зенита».

В 2019 году на правах свободного агента присоединился к ФК «Новосибирск». В 2021-м подписал контракт с клубом «Олимп-Долгопрудный», в составе которого дебютировал в матче Первой лиги против «Енисея». В 2022 году перешел в «Енисей».

В сезоне 2022/23 года в составе «Енисея» занял 4-е место в Первой лиге, но в РПЛ не прошел. В 2024-м перешел в «Рубин». В августе того же года дебютировал в чемпионате России в матче против «Химок».

Всего за карьеру сыграл 124 матча, в которых пропустил 135 голов.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €1,5 млн.