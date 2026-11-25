«Я бы просто хотел, чтобы это закончилось. Вы знаете, нас это не касается … но для танго нужны двое, так что посмотрим»,— сказал господин Трамп. Он объяснил, что иногда готовой заключить соглашение выглядит Россия, а иногда — Украина.