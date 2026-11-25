Трамп усомнился в возможности завершить конфликт на Украине к январю
Трамп отреагировал на слова Зеленского о сроках завершения конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп усмехнулся, когда услышал вопрос журналиста New York Post о том, как Вашингтон оценивает слова президента Украины Владимира Зеленского о заключении мирного соглашения с Россией к январю. По его словам, переговорный процесс затягивается, потому что «для танго нужны двое».
«Я бы просто хотел, чтобы это закончилось. Вы знаете, нас это не касается … но для танго нужны двое, так что посмотрим»,— сказал господин Трамп. Он объяснил, что иногда готовой заключить соглашение выглядит Россия, а иногда — Украина.
Накануне Владимир Зеленский дал интервью агентству Bloomberg, в котором рассказал, что американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер настаивают на том, чтобы Украина и Россия подписали мирное соглашение «как можно скорее», а «в идеале» уже к январю. «Мы и русские понимаем стремление действовать очень быстро… Мы понимаем, какой ценой это может обойтись. Мы тоже очень хотим мира, но не только за счет Украины»,— говорил он.
На последних переговорах по завершению российско-украинского конфликта в Абу-Даби главной темой стала архитектура послевоенной безопасности на Украине и в Евросоюзе. В США отмечали, что стороны смогли добиться «значимого прогресса» в понимании позиций друг друга, однако между ними сохраняются существенные разногласия.