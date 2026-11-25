Кроме того, в посольстве обвинили украинские власти в организации диверсий с последующим возложением ответственности на Россию. По утверждению дипломатов, подобные действия направлены на получение дополнительной финансовой поддержки от западных государств. В дипмиссии подчеркнули, что такие обвинения и возможные провокации не должны оставаться без внимания.