Посольство России опровергло заявление MI5 о намерении Москвы атаковать Лондон
Российское посольство в Лондоне опровергло утверждения британской разведки MI5 о возможной угрозе диверсий со стороны РФ в отношении оборонных предприятий Великобритании. Дипломаты заявили, что Россия не намерена атаковать компании, выпускающие военную продукцию для Украины.
Поводом для комментария стало совместное предупреждение MI5 и министерства обороны Великобритании, опубликованное накануне. Британские ведомства призвали предприятия оборонной промышленности, участвующие в поставках вооружений Украине, учитывать вероятность диверсий, которые Лондон связывает с Москвой.
В российском диппредставительстве заявили об отсутствии у Москвы планов и намерений совершать нападения на территорию Соединенного Королевства. «У России нет планов, причин или намерений атаковать Великобританию»,— отмечается в комментарии посольства (цитата по ТАСС).
Кроме того, в посольстве обвинили украинские власти в организации диверсий с последующим возложением ответственности на Россию. По утверждению дипломатов, подобные действия направлены на получение дополнительной финансовой поддержки от западных государств. В дипмиссии подчеркнули, что такие обвинения и возможные провокации не должны оставаться без внимания.