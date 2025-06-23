Гудиев Виталий, «Факел»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Гудиев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Виталий Гудиев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Родился 22 апреля 1995 года во Владикавказе. Воспитанник владикавказской ДЮСШ «Спартак». В январе 2011 года перешел в «Аланию». 24 июня 2011 года дебютировал в ФНЛ в матче против «Мордовии».

27 октября 2012 года впервые сыграл в премьер-лиге в матче против санкт-петербургского «Зенита». 14 февраля 2014 года перешел в грозненский «Терек». Оставил клуб 31 мая 2022 года, 14 июля того же года подписал контракт с подмосковными «Химками». 26 июня 2023 года заключил двухлетний контракт с воронежским «Факелом».

За свою карьеру сыграл 194 матча, в которых пропустил 265 мячей, 53 игры отстоял «всухую».

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €400 тыс.