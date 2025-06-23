Васютин Александр, «Акрон»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Васютин

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Александр Васютин

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Родился 4 марта 1995 года в Санкт-Петербурге. Воспитанник футбольной школы «Смена» и академии петербургского «Зенита». С 2012 по 2015 год выступал за молодежную команду «Зенита». В 2016 году был арендован финским клубом «Лахти», где стал одним из лидеров команды, а в 2017 году был признан лучшим вратарем чемпионата Финляндии.

В 2018 году перешел в норвежский клуб «Сарпсборг 08», за который сыграл 25 матчей. В августе 2019 года вернулся в «Зенит», подписав четырехлетний контракт. 30 октября 2019 года дебютировал за основной состав в матче против «Томи» в рамках Кубка России.

С 2021 по 2022 год находился в аренде в шведском клубе «Юргорден». В 2023 году вернулся в «Зенит», с которым выиграл чемпионат России, сыграв всего три матча. Летом 2024 года перешел в футбольный клуб «Акрон» (Тольятти) на правах свободного агента. Четырехкратный чемпион России в составе «Зенита», дважды обладатель Кубка и Суперкубка России.

За карьеру провел 176 матчей, в которых пропустил 203 голов, 60 игр — без пропущенных мячей.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €900 тыс.