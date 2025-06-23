Москвичев Богдан, «Оренбург»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Богдан Москвичев

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Богдан Москвичев

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Родился 30 апреля 2004 года в Санкт-Петербурге. Начал заниматься футболом в академии «Зенита» в 2013 году. В 2022 году дебютировал за «Зенит-2» в матче против «Олимп-Долгопрудный-2».

22 февраля 2024 года на правах аренды перешел в клуб «Чайка» из Песчанокопского, выступающий во Второй лиге — по итогам сезона «Чайка» вышла в Первую лигу. 21 июня 2024 года был арендован «Оренбургом» на сезон-2024/25.

В «Оренбурге» начал сезон как второй вратарь, но после травмы Николая Сысуева в августе 2024 года стал основным голкипером команды. Несколько раз признавался лучшим игроком матчей РПЛ. В июне 2025 года вернулся в «Зенит».

За карьеру провел 110 матчей, в которых пропустил 133 мяча, 39 игр — без пропущенных голов.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €800 тыс.