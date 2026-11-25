Серебро опустилось ниже $40 за унцию впервые с конца августа 2025 года
Декабрьский фьючерс на серебро на бирже Comex в 9:01 мск подешевел на 1,96% — до 39,98 за тройскую унцию. В последний раз драгоценный металл торговался ниже $40 за унцию 29 августа 2025 года. К тому же моменту фьючерс на золото опускался на 1,22% — до $3,51 тыс. за унцию. Платина дешевела на 1,63% — до $1,23 тыс. за унцию.
Так драгметаллы реагируют на укрепление доллара США, повышение доходности облигаций и ожидание роста процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Давление на цены, по данным Trading Economics, также оказывает снижение промышленного спроса на серебро.