Агкацев Станислав, «Краснодар»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Агкацев

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Станислав Агкацев

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Родился 9 января 2002 года во Владикавказе. Футболом начал заниматься во владикавказской ДЮСШ «Юность». В 2015 году попал в академию «Краснодара». В сезоне-2018/19 провел по матчу за молодежную команду клуба и «Краснодар-3». В сезоне-2019/20 начал играть за «Краснодар-2» в ФНЛ.

25 февраля 2021 года дебютировал в основной команде в матче play-off Лиги Европы против загребского «Динамо». 28 февраля 2022 года впервые сыграл в матче премьер-лиги против «Урала». 15 ноября 2024 года дебютировал в составе сборной России в матче против сборной Брунея, выйдя на замену в перерыве.

В сезоне-2024/25 стал основным вратарем «Краснодара». Вместе с клубом стал чемпионом России в сезоне-2024/25. 16 июня 2024 года продлил контракт с «Краснодаром» до конца сезона-2028/29.

За свою карьеру сыграл 124 матча, пропустил 151 мяч. Провел 46 «сухих» матчей.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €7,5 млн.