Кокарев Никита, «Химки»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Кокарев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Никита Кокарев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Родился 8 января 2003 года в станице Дондуковская Республики Адыгея. Воспитанник академии футбольного клуба «Краснодар». С 2019 по 2022 год выступал за молодежную команду клуба. В 2021 году дебютировал за «Краснодар-2» в Первой лиге.

С июля по декабрь 2022 года находился в аренде у «Ротора». В сезоне-2022/23 был включен в заявку основной команды «Краснодара», но на поле не выходил.

В июле 2023 года присоединился к тульскому «Арсеналу», а летом 2022 года подписал контракт с футбольным клубом «Химки». 22 сентября 2024 года дебютировал в чемпионате России в матче против «Оренбурга». В сезоне-2024/25 стал основным голкипером подмосковной команды.

За карьеру провел 128 матчей, в которых пропустил 136 мячей, 47 игр — без пропущенных голов.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €1,5 млн.