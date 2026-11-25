«Справедливая Россия» сменит главу столичного отделения партии
Бывший депутат Госдумы от «Справедливой России» (СР) Дмитрий Гусев покинет должность руководителя московского отделения партии. На его место президиум центрального совета СР рекомендовал главу комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергея Кабышева, заявил «Ведомостям» представитель партии.
Назначение должны согласовать на отчетно-выборной конференции в Москве 26 ноября. Кандидатуру председателя совета отделения вынесут на тайное голосование. «Мы выражаем доверие Сергею Владимировичу и предложили его кандидатуру... И лидер партии поддержал»,— подтвердила газете депутат Мосгордумы от СР Елена Ямщикова.
Согласно уставу СР, руководящие органы обновляются каждые два года, но возможно их переизбрание. Господин Гусев рассчитывает, что его предполагаемый сменщик «на новом посту сделает много нового и интересного». О своих дальнейших карьерных планах экс-депутат ничего не сказал.
На сентябрьских выборах в Госдуму «Справедливая Россия» показала худший за эти 20 лет результат, набрав лишь 5,34% голосов и получив 17 мандатов. «Единая Россия» получила наибольшее количество мест за время своего существования — 349 из 450. КПРФ заняла 37 мест, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19.