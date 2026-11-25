Согласно уставу СР, руководящие органы обновляются каждые два года, но возможно их переизбрание. Господин Гусев рассчитывает, что его предполагаемый сменщик «на новом посту сделает много нового и интересного». О своих дальнейших карьерных планах экс-депутат ничего не сказал.