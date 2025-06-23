Волк Давид, «Динамо», Махачкала

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Давид Волк

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Давид Волк

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Родился 11 апреля 2001 года в Казани. С семи лет занимался футболом в академии казанского «Рубина». В 2018 году перешел в молодежную команду «Нефтехимик», а в январе 2019 года вернулся в «Рубин», подписав контракт с основной командой.

В сентябре 2020 года присоединился к калининградской «Балтике». В январе 2023 года на правах свободного агента перешел в махачкалинское «Динамо». В сезоне-2023/24 помог команде стать серебряным призером Первой лиги и выйти в высший дивизион. 21 июля 2024 года сыграл дебютный матч за «Динамо» в чемпионате России против клуба «Химки».

В августе 2016 года Волк провел два матча за сборную России до 16 лет. 10 ноября 2024 года был впервые вызван в основную сборную России на товарищеские матчи против команд Брунея и Сирии.

За карьеру провел 69 матчей, в которых пропустил 75 мячей, 23 игры — без пропущенных голов.

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €1,2 млн.