Ятимов Рустам, «Ростов»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустам Ятимов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Рустам Ятимов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Родился 13 июля 1998 года в Нижнем Новгороде. Начал заниматься футболом в «Волга-СДЮСШОР-8» в 2012 году. В 2016-м подписал контракт с ФК «Волга». В том же году команда обанкротилась. В 2017 году подписал контракт с «Истиклолом» (Душанбе), но в том же году он был расторгнут по обоюдному согласию.

В 2018 году снова стал играть в «Истиклоле» как свободный агент. Вскоре получил гражданство Таджикистана. Сыграл три матча за олимпийскую сборную страны.

В 2024 году перешел в «Ростов». В июле 2024 года дебютировал в РПЛ в матче против ЦСКА.

Всего за карьеру сыграл 120 матчей, в которых пропустил 100 голов. Сыграл 45 «сухих» матчей. Обладает званиями «Вратарь года Таджикистана» (2022 год) и «Лучший футболист Таджикистана» (2023 год).

По данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока составляет €1,5 млн.