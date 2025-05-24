Главные новости за 19–23 мая. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Депутат Госдумы от Волгоградской области Олег Савченко на время оставляет политику. Причина такова: ему предложили участвовать в организации продления международного транспортного коридора (МТК) «Север — Юг» до Восточной Африки. При этом он уточнил, что оставляет для себя возможность дальнейшего участия в политике и на региональном, и на федеральном уровнях.

В Астрахани продают бывшую муниципальную свалку. Речь идет о полигоне ТБО «Фунтово». Поводом стали долги в размере 18 млн руб. и проблемы с кредиторами. Власти планировали провести рекультивацию на полигоне за счет средств федерального бюджета, но теперь надеются, что это сделает новый собственник.

СК возбудил уголовное дело о халатности из-за захоронений на земле сельскохозяйственного назначения у кладбища «Восточное» в Энгельсе Саратовской области. По данным прокуратуры, должностные лица администрации района, МКУ «Энгельсская недвижимость» и МБУ «Ритуал» с 2011 года незаконно выдавали разрешения на захоронения на участке в 10 га и тем самым нанесли собственнику Андрею Аристархову ущерб в размере 52 млн руб.

«Грузовой причал Балаково» и «Балаковский порт» судятся за участок берега. Власти, у которых АО «Балаковский порт» арендует землю, по результатам аукциона отдали право на 2,3 тыс. кв. м берега другой компании — ООО «Грузовой причал Балаково». Попытка через суд аннулировать результаты торгов и договор аренды пока не увенчалась успехом.

Специализированный застройщик «Стройкомплекс» вновь проиграл в суде администрации Астрахани и ООО «РегионЭлитСтрой». Арбитражный суд региона 16 мая отказал компании в сносе нового дома по ул. Адмирала Макарова в Советском районе. Причиной спора стали нарушения условий договора 2014 года.

В Волгограде сорвался аукцион стоимостью 2,5 млрд руб. из-за жалобы самарской фирмы. Участник торгов посчитал, что в конкурсной документации были нарушения, из-за чего ФАС остановил подведение итогов. В результате жалоба была отозвана, а заказчик — управление мелиорации — объявил новый тендер.

Фонтан на Ильинской площади Саратова отремонтируют до середины августа. Администрация Октябрьского района, являющаяся заказчиком работ, готова заплатить подрядчику 23,1 млн руб.

Астраханскую птицефабрику «Владимировская» восстановят после пожара с помощью правительства. По поручению главы области Игоря Бабушкина пострадавшей птицефабрике поможет региональное министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности. Речь идет, в частности, о льготном кредитовании.

В Астрахани планируют увеличить штрафы для собственников и арендаторов зданий за несоблюдение требований по содержанию.

Заместителю министра строительства и ЖКХ Астраханской области Рамину Агаеву предъявлены обвинения в мошенничестве. В качестве меры пресечения суд поместил Рамина Агаева в СИЗО.

Астраханские следователи начали расследование против представителя строительной компании «Стройресурс», подозреваемого во взятке чиновнику. Ранее были заведены дела против замдиректора УКСа и главного специалиста отдела капстроительства. Фигуранты получили в общей сложности 900 тыс. руб.

Топ-менеджер «Реновы» Юрий Моисеев не смог взыскивать деньги с журналистов. Иск был подан в 2024 году против издания «Общественное мнение» из-за статьи о водоснабжении Марксовского района, где господин Моисеев был главой с 2006 по 2012 год. Он считал, что публикация повредила его репутации.

В Саратове в третий раз ищут реконструктора для «Дома трезвости». В апреле 2025 года Арбитражный суд Саратовской области обязал администрацию города провести работы по сохранению памятника.

В Октябрьском районном суде Саратова Антона Хриченко, бывшего заместителя главы района, приговорили к трем годам исправительных работ за халатность, приведшую к трагедии в Горпарке 9 мая 2023 года. Тогда ветка дуба упала и убила женщину и девятилетнюю девочку.

Астраханская область демонстрирует финансовую устойчивость, несмотря на санкции. Валовое региональное производство достигло 870 млрд руб., увеличившись на 0,7%.

Летние пятничные рейсы из Пензы в Сочи отменены. Речь идет о периоде с 6 июня по 29 августа.

Пензенца обвинили в госизмене за контакты с украинской разведкой и арестовали.

Следствие начало проверку после схода семи грузовых вагонов с рельсов в Саратове. Происшествие случилось 21 мая.

Прокуратура оспорила договоры аренды земли под Астраханью. В ходе проверки ведомство установило, что администрация Наримановского района передала в аренду третьему лицу два земельных участка общей площадью свыше 40 га, относящихся к федеральной собственности.

Под Волгоградом выявили аферу на 63 млн руб. при заключении муниципального контракта. Подрядная организация фактически работами не занималась.

Должность директора МКУ «Озеленение» в Энгельсе занял Иван Левашкин.

Суд отказал ФНС в банкротстве чешской компании с активами в Саратовской области. Суд указал, что оснований для признания «Эволюшн системс» банкротом нет, так как долг погашен.

В Саратове проблемами отдаленных районов займется специальная комиссия. В ее состав войдут председатель областной думы, его заместители, председатели комитетов, руководители фракций в областной думе и депутаты, избранные по соответствующим округам.

В Саратове на месте снесенных домов обустроят парки.

В Саратове бюджет потратят на лекарства и образование. В 2025 году доходы областного бюджета составят 175,8 млрд, расходы — 192,7 млрд руб. Дефицит — 16,9 млрд руб.

Александр Стрелюхин согласован на должность заместителя председателя правительства Саратовской области.

В Саратове депутат СРЗП Артем Чеботарев назвал строительную политику необдуманной. Он считает, что необходимо менять логику управления коммуникаций в регионе.

В Саратовской облдуме поддержали выделение 179 млн руб. на развитие электротранспорта.

Счетная палата Саратовской области выявила задержки в реализации национальных проектов из-за несогласованности данных между региональными министерствами. В отчете, представленном губернатору, указано, что это привело к срывам сроков сдачи объектов в 2024 году.

В Астрахани введут комендантский час для баров без лицензии.

Астраханские Енотаевский и Лиманский районы преобразуют в муниципальные округа с 1 июня. Спикер облдумы Игорь Мартынов отметил, что основным преимуществом объединения станет оптимизация управления.

Застройщикам выдали разрешения на строительство пяти новых домов в Саратове.

В Астраханской области возбудили дело о хищении имущества РЖД на 1 млн руб. Задержаны представитель ООО «СервисСтрой» и начальник Астраханского территориального участка Приволжской дирекции по тепловодоснабжению.

Совфед поддержал планы строительства в Волгоградской области ряда соцобъектов.

В Саратовской области требуется принятие мер в части недопущения недобросовестных подрядчиков к конкурсам на строительство объектов за бюджетные средства. Этого потребовал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Экс-министра Олега Костина оправдал суд в Саратове. В минувшем марте бывшего министра обвинили в неисполнении судебного решения.

Глава Саратова поручил подготовить и провести конкурс по благоустройству.

В Пензе в следующем месяце начнут сносить недостроенную гостиницу «Интурист». На демонтаж здания уйдет несколько месяцев.