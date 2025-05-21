В Саратовской облдуме поддержали выделение 179 млн на развитие электротранспорта

В Саратовской облдуме депутаты 21 мая рассмотрели и поддержали ряд важных инициатив по выделению средств из регионального бюджета. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

Так, на развитие городского электрического транспорта Саратова выделят 179 млн руб. Из них 90,1 млн руб. пойдет на повышение зарплат сотрудникам электротранспорта на 20%, а 89,2 млн руб. — на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию трамвайных маршрутов № 4, № 7 и № 10. На здравоохранение из бюджета области направят 270 млн руб. Эти деньги потратят на покупку лекарств для граждан с сахарным диабетом, онкологическими и ревматологическими заболеваниями.

Поддержка затронула и образование. Так, 11,7 млн руб. выделят на приобретение учебников для учеников 5-9 классов, 6,5 млн руб. — на завершение подготовки оздоровительных лагерей к летней оздоровительной кампании. Кроме того, 22,9 млн руб. будут израсходованы на оснащение оборудованием площадок для проведения демонстрационных экзаменов для выпускников колледжей и техникумов, а 7,1 млн руб. пустят на участие сборных команд региона во Всероссийских чемпионатах по профессиональному мастерству «Профессионалы» и «Абилимпикс».

Павел Фролов