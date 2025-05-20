Астраханские Енотаевский и Лиманский районы преобразуют в МО с 1 июня

С 1 июня Енотаевский и Лиманский районы Астраханской области станут муниципальными округами. Соответствующий законопроект приняли депутаты регионального парламента в двух чтениях, сообщает пресс-служба облдумы.

Ранее «Ъ - Средняя Волга» писал, что законопроект был внесен на рассмотрение спикером областной думы Игорем Мартыновым в качестве процесса укрупнения, начатого в 2024 году. Господин Мартынов отмечал, что основным преимуществом объединения станет оптимизация управления, которая позволит не создавать дополнительные должности для сельсоветов и сэкономит бюджет.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, укрупнение муниципалитетов поможет создать единый бюджет, что обеспечит равномерное социально-экономическое развитие. Также это позволит повысить участие в национальных и региональных проектах и улучшить работу органов местного самоуправления.

Нина Шевченко