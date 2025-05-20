Спикер ГД: допускать недобросовестных подрядчиков к саратовским объектам нельзя

В Саратовской области требуется принятие мер в части недопущения недобросовестных подрядчиков к конкурсам на строительство объектов за бюджетные средства. Этого потребовал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В ходе совещания с региональными чиновниками господин Володин призвал исключить не исполняющих свои обязательства подрядчиков из дальнейших закупочных процедур. Он заявил о важности защиты граждан со стороны власти.

Вячеслав Володин отметил, что в Светлом подрядная организация не может завершить работы с сентября, в настоящее время объект сдается лишь благодаря усилиям надзорного ведомства. Вместе с тем эта компания является участником конкурсов на иные объекты. Спикер Госдумы потребовал не допускать таких ситуаций.

Господин Володин поручил властям Саратовской области заняться подготовкой изменений в региональное законодательство. Это необходимо для появления механизма, который не позволит недобросовестным организациям получить доступ к госконтрактам.

Павел Фролов