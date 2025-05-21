В Саратове на месте снесенных домов обустроят парки

В Саратове на месте снесенных аварийных домов в первую очередь будут возводить парки, скверы, места для занятия спортом. Соответствующий законопроект поддержан депутатами на заседании облдумы.

Председатель облдумы Алексей Антонов рассказал, что согласно федеральному закону «О стратегическом планировании в Российской Федерации» субъекты могут включать другие положения, направленные на обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека и ограничение негативного воздействия хозяйственной и другой деятельности на окружающую среду. Так, в стратегии социально-экономического развития Саратовской области предлагается включить положение: на земельных участках, находящихся в границах населенных пунктов, в первоочередном порядке размещать парки, сады, скверы, места для занятия спортом, физической культуры, пеших прогулок, «если иное не предусмотрено федеральным законодательством».

Муниципальное образование должны закрепить освобождающиеся в перспективе участки для размещения на них скверов, парков и зеленых зон. А задача депутатов — контролировать этот вопрос.

Депутат Александр Анидалов (КПРФ) задал вопрос:«Какие постановления необходимо принять, чтобы этот закон начал работать?»

«Даже на небольших освободившихся площадях вполне реально сделать зеленую зону, — ответил Антонов. — Если нужно что-то другое, та же трансформаторная будка, то по 185 федеральному закону через публичные слушания можно по-другому воспользоваться участком. С принятием этого закона мы исключаем ситуацию, когда можно было по-тихому взять и отдать участок в аренду коммерческим структурам».

Закон поддержан депутатами единогласно.

Татьяна Смирнова