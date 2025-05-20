В Астраханской области возбудили дело о хищении имущества РЖД на 1 млн рублей

Следственное подразделение УФСБ России по Астраханской области возбудило уголовное дело о хищении государственного имущества (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) в отношении представителя ООО «СервисСтрой» и начальника Астраханского территориального участка Приволжской дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно релизу, фигуранты похитили металлоизделия, которые образовались от демонтажа тепловых сетей на железнодорожной станции Аксарайская-2, на сумму более 1 млн руб. Они намеревались в дальнейшем реализовать украденное.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ. Они задержали фигурантов, когда тем передавали деньги за похищенные товарно-материальные ценности ОАО «РЖД». Вырученные денежные средства потратят на модернизацию коммунальной инфраструктуры Астраханского территориального управления.

Павел Фролов